Коронавирус не пройдет. Как сделать защитную маску своими руками

Коронавирус продолжает завоевывать мир. Инфицированные уже выявлены в более 100 странах. Есть они и в России. Масштабы, конечно, не так велики, но по всей стране отменяются массовые мероприятия, а людям рекомендуют ходить в масках.

Но что делать, если маска нужна, а в аптеках уже все раскупили? Предлагаем вам вариант от amic.ru. Для этого понадобятся марлевый отрез или бинт, вата, ножницы и тонкая книжка.