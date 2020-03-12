Коронавирус не пройдет. Как сделать защитную маску своими руками

Коронавирус продолжает завоевывать мир. Инфицированные уже выявлены в более 100 странах. Есть они и в России. Масштабы, конечно, не так велики, но по всей стране отменяются массовые мероприятия, а людям рекомендуют ходить в масках.
Но что делать, если маска нужна, а в аптеках уже все раскупили? Предлагаем вам вариант от amic.ru. Для этого понадобятся марлевый отрез или бинт, вата, ножницы и тонкая книжка.
Комментарии
Завязки не нужны лучше скотчем тюль к хлеборезке примотать
Как в песне у Трофима
"Невеста в тюли поджидает жениха...""
Амик, вы бы хоть у медиков спросили, прежде чем руками что то делать. Не позорились бы.