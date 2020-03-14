Бои в клетке. В Барнауле впервые проходит чемпионат по MMA

Видео: Екатерина Смолихина / amic.ru

13 и 14 марта столица Алтайского края впервые принимает первенство Сибири по смешанным боевым единоборствам. В соревнованиях принимают участие сильнейшие бойцы ММА в возрасте от 16 лет и старше. За победами в Барнаул приехали более 200 юношей.

В пятницу, 13 марта, прошли открытие чемпионата и отборочные бои. А в субботу, 14 марта, состоятся финальные поединки и бой с участием лучшего спортсмена Алтайского края 2019 года в неолимпийских видах спорта Шарафа Давлатмуродова.

Начало в 17:00. Соревнования проходят в СК "Победа".