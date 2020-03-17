Предлагали деньги, угрожали. Эколог-правдоруб Грибков о том, как уничтожают лес

Он называет себя патриотом, но недруги считают его предателем Родины и иностранным агентом. Он стал одним из самых медийных экспертов путинского ОНФ, но еще недавно был "бельмом на глазу" в краевой администрации. Его либо уважают и поддерживают, либо ненавидят и критикуют. Алексей Грибков – "радикальный эколог, который предлагает переодеться в шкуры и переселиться в пещеры", – стал гостем "Переговорки" на amic.ru. Он рассказал журналисту Александре Черданцевой об угрозах и попытках его перекупить, о том, нужно ли рубить деревья в ленточных борах, а также о курении и проблеме лишнего веса.

01:41 "Уже много лет в мой адрес звучат обвинения (что является иностранным агентом, – прим. авт.). Но я с ними не согласен. Родину продают как раз те, кто отправляет ее за рубеж в виде кубометров древесины".

02:20 "Пользователи леса не готовы идти на ограничение своей прибыли. Но воздух, вода, лес не менее важны, чем развитие экономики. Деньги есть нельзя".

03:10 Алексей Грибков объясняет, как стал "иностранным агентом". А также какое отношение к этому имеют высокопоставленные чиновники из администрации Алтайского края.

04:53 И все-таки, агент или нет?

07:10 Журналист Александра Черданцева спрашивает: а вам предлагали замолчать за деньги? Да, признает собеседник, предлагали работу в обмен на молчание. "Как-то 25 лет мне удается не соглашаться. Хотя были предложения, от которых (по мнению предлагавших) невозможно отказаться".

09:40 А еще были угрозы. "Сначала все воспринимал остро, где-то хотелось и в драку кинуться. Но с годами броня крепчает, кожа становится все толще. И этот "горох" отскакивает".

12:00 "Я продолжу делать то, что делаю. И не я один. Меня поддерживает много людей. Слов поддержки больше, чем критики".

13:39 "У меня много отрицательных черт. Курю. С лишним весом кое-где проблемы. Здоровый образ жизни – не мое".

14:25 Еще несколько лет назад Алексей Грибков был оппозиционным экологом. А теперь – один из самых главных экспертов путинского Общероссийского народного фронта. Кем он сам себя считает: оппозиционером или провластным экспертом? А также за что он продолжает критиковать чиновников, в том числе и алтайского губернатора.

18:21 В обществе вырос запрос на чистую природу. К этому подталкивают катаклизмы: масштабные пожары, наводнения. Люди понимают, что уровень жизни и рост зарплат – это не главное. Если воздух и вода будут отравлены, кому эти зарплаты будут нужны?".

19:44 "Часто меня обвиняют в том, что я радикальный эколог, который предлагает полностью прекратить рубить лес, переодеться в шкуры и переселиться в пещеры. Никогда такого, конечно, не предлагал. Лес нужно рубить. Вопрос: где, как и сколько".

20:40 Вспоминаем скандал с ограничением рубки в ленточных борах. Остановить это обещал сам министр природных ресурсов. Но обещания своего пока не выполнил. Да и арендаторы борются за свое право рубить.

23:30 "Представители лесного хозяйства заявляют: когда дерево достигло товарной спелости, значит все, дальше ему жить не надо. Говорят, что лес – как общество, деревья – как люди. Это что же получается: пока работает – он нужен, потом не то что пенсия, вообще в крематорий?".

24:50 Кстати, раньше возрастом спелости (когда деревья можно рубить) по закону был 121 год. Потом его снизили до 101 года. И за счет этого увеличились объемы рубки. Сейчас лесное лобби предлагает снизить до 81 года. Что же тогда, вырубим весь лес старше этого возраста? И 300-летние сосны?