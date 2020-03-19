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"Кредит куда страшнее": что барнаульцы и гости города думают о коронавирусе

, ИА "Амител"
Мнения разделились, но руки моют все

Да ну на фиг, кредит и квартплата страшнее, говорят одни, а в это время другие стараются избегать общественного транспорта и не дают рукам просохнуть от мытья.

Пока в магазинах с полок пропадают антисептики, греча и туалетная бумага (скупать которые вовсе не надо, не создавайте панику и ажиотаж), журналисты amic.ru вышли на улицы Барнаула и выяснили, что жителей города беспокоит вовсе не коронавирус, а вот приезжих студентов из Индии... В общем, смотрите сами и пишите, сколько тонн гречи и рулонов туалетной бумаги уже купили и как вам удается не трогать лицо каждые пять минут (мы вот не справляемся).

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Комментарии

19.03.2020 09:47
- гость -

Журналисты Амик, у нас вот работник был в Тайланде, вернулся на прошлой неделе, вышел на работу. Кто и как проверяет соблюдение режима самоизоляции?

19.03.2020 09:53
- гость -

Ни кто.

19.03.2020 10:14
- гость -

Зачем вы везде вставляете про туалетную бумагу? Ее вообще-то в США скупили коробками, а не у нас.

19.03.2020 11:27
Правда

Вирус любит тёплую погоду от плюс 9.
Поэтому у вас там всё еще впереди.
В Италии настоящая катастрофа. Смерть наступает в результате захлёбывания человека собственным гноем в лёгких. Причём всё происходит стремительно. Человек ходил, вдруг падает и начинает биться в судорогах. После смерти изо рта изливается чрезвычайно токсичный и заразный гной.
Меркель вчера заявила, что остановить распространенние вируса не удаётся и страна стоит перед самым большим вызовом со времён Второй Мировой.
Эксперты в Европе прогнозируют, что эпидемия продлится 2 года, умрут десятки миллионов, уже сейчас число заражённых в 7 - 10 раз больше выявляемых и речь должна вестись не о пандемии, а о эпидемии.
Что касается "победы Китая" над вирусом, то там скорее всего просто-напросто ради спасения экономики от полного краха стали скрывать истинные масштабы эпидемии и просто-напросто погнали на работу инфицированных.

19.03.2020 11:39
- гость -

19.03.2020 11:27
Правда
"Специалисты из китайского университета Сунь Ятсена заявили, что оптимальной температурой для передачи нового коронавируса являются от 5 до 8,72 градуса по Цельсию"

И еще для информации.
"Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе.
Административный протокол составлен по части 9 статьи 13. 15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободной массовой информации". За это предусмотрено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 30 до 100 тыс. рублей, на должностных лиц - от 60 до 200 тыс. рублей, на юридических лиц - от 200 до 500 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без нее."

19.03.2020 11:50
- гость -

19.03.2020 11:27
Правда
Вообще-то вы все перепутали) То, что сейчас происходит - именно пандемия. То есть эпидемия, захватившая не одну страну, а несколько. Ну и по поводу остального - не надо собирать конспирологический бред. В Китае вновь заболевших или мало, или вообще нет в некоторых регионах.

19.03.2020 11:51
Правда

Цитата: И еще для информации.
=====
Сначала стоило бы элементарно разобраться, что есть "фейк", по-русски домысел, дезинформация, чем тупо транслировать тупые банальности. И тем более тупо запугивать ими.
Фейком было бы заявление, например, о каких-либо несуществующих событиях в глухой деревне барнаул.

Чтобы понять. что есть что и где, достаточно почитать европейские СМИ и посмотреть европейское ТВ.
Для этого, правда, языки знать надо, а это далеко не всем дано, особенно в глухой деревне барнаул.

19.03.2020 12:06
гость

"Злоупотребление свободной массовой информации"

Да тут много кого за распространения фейков можно привлечь, чего только не пишут. Найдут в Интере и если понравится, давай постить, фейк не фейк по хрену. Никто никого ни разу не привлек. Это просто ситуация, связана с разжиганием паники, вот и привлекли одну тетеньку. Она наверное конкретно наврала про горы трупов, как в Зимней вишне

19.03.2020 12:08
гость

А еще те, кто знает языки, могут почитать в западной прессе, что это кремлевские пропагандисты пугают Европу короновирусом, разжигают панику. А Меркель заявила, что ситуация как во время Второй Мировой, наверное потому что она тоже кремлевский пропагандист

19.03.2020 12:16
- гость -

19.03.2020 11:51
Правда
И что вы почерпнули, читая итальянскую прессу, если не секрет? А по-китайски вы тоже читаете? Или вам не надо, поскольку там все врут? Вы уж определитесь, они скрывают, или вы их читаете) Про пандемию-эпидемию, как я понимаю, комментария не будет?

19.03.2020 12:20
- гость -

19.03.2020 12:06
гость

Просто позавчера вышло постановление наказывать за фейки о коронавирусе.

Правда
особенно в глухой деревне барнаул.

Что ж тебе тогда нужно на сайте глухой деревни? Вали отсюда в свою тьмутаракань.

19.03.2020 12:25
Помнится

путин утверждал, что пока он президент, повышения пенсионного возраста не будет. Это фейк или как?

19.03.2020 12:28
Правда

Цитата: Про пандемию-эпидемию, как я понимаю, комментария не будет?
=====
Ещё раз процитирую сам себя:
Эксперты в Европе прогнозируют, что эпидемия продлится 2 года, умрут десятки миллионов, уже сейчас число заражённых в 7 - 10 раз больше выявляемых и речь должна вестись не о пандемии, а о ЭПИДЕМИИ.

Динамика в Европе коренным образом, в разы, отличается от официальной китайской, что свидетельствует о том, что китайцы скрывают истинное положение вещей.
Ссылки на западные источники здесь, к сожалению, блокируются. Но об этом широко пишут и в Шпигель, и в Ди Вельт.

Дискуссия с бесконечным пережёвыванием одного и того же скучна, а потому окончена.

19.03.2020 12:45
- гость -

19.03.2020 12:28
Правда

Шел бы ты отсюда со своей конспирологией в свою Конча-Заспу.
Китай уже массово выпускает лекарство от короны. Проверили на нескольких сотнях человек - работает отлично.

19.03.2020 12:58
гость

По моему либерасты еще не определились, ситуация в Европе с короновирусом, когда Меркель объявляет, что обстановка сравнима со Второй Мировой войной, это кремлевский фейк или это правда? То, что обстановка в Европе сравнима со Второй Мировой войной, либерастам явно не нравится, но и сказать, что все в Европе хорошо, они не могут

19.03.2020 13:17
- гость -

Правда, она такая, - правда)) Разницу не понимает между пандемией и эпидемией, ссылки на Шпигель и ДиВельт, как правдиво))

19.03.2020 14:01
- гость -

С середины декабря по краю ходит одна из разновидностей ОРВИ: температура под сорок, недельное отсутствие положительной динамики при приеме как противовирусных и жаропонижающих препаратов, так и антибиотиков, ужасающие очереди в боксах поликлиник как взрослых, так и детских, невозможность вызвать врача на дом просто из-за того, что до поликлиники невозможно дозвониться по 2-3 часа, массовая госпитализация граждан. Испытали все это на себе в декабре-январе со всеми родственниками и коллегами. Болели все от детей до наших пожилых родственников. Бабушка пластом лежала 3 недели, даже вставать не могла, только сейчас силы возвращаются. Для иллюстрации - https://www.amic.ru/news/454997/
Возникает вопрос - а не был ли это уже тогда коронавирус? Количество китайских граждан у нас в крае весьма значительно, турпоездки и командировки никто не отменял, а добиться направления на анализы в реалиях наших поликлиник весьма непросто. Может проверить переболевших граждан на антитела к коронавирусу, если таковое возможно? Я со своей стороны даже согласна поучаствовать в эксперименте... Глядишь - и паниковать уже не стоит?

19.03.2020 14:29
- гость -

19.03.2020 14:01
- гость -

Абсолютно поддерживаю ваше предположение! Точно также и с нашей семьей! У нас половина народа уже переболели сами того не зная скорее всего!

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