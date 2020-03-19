"Кредит куда страшнее": что барнаульцы и гости города думают о коронавирусе

Да ну на фиг, кредит и квартплата страшнее, говорят одни, а в это время другие стараются избегать общественного транспорта и не дают рукам просохнуть от мытья.

Пока в магазинах с полок пропадают антисептики, греча и туалетная бумага (скупать которые вовсе не надо, не создавайте панику и ажиотаж), журналисты amic.ru вышли на улицы Барнаула и выяснили, что жителей города беспокоит вовсе не коронавирус, а вот приезжих студентов из Индии... В общем, смотрите сами и пишите, сколько тонн гречи и рулонов туалетной бумаги уже купили и как вам удается не трогать лицо каждые пять минут (мы вот не справляемся).