У меня нет самолетов и яхт. Депутат Госдумы Терентьев о своих доходах и политике

Без него невозможно представить алтайскую "Справедливую Россию". Но сам он признается, что готов ее оставить. В "Переговорке" на amic.ru депутат, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев. Он рассказал Александре Черданцевой, зачем оставил прибыльное дело ради политики, от чего в ужасе современные бизнесмены и сколько денег ему надо для жизни.
01:26 "Лидер партии (Сергей Миронов, – прим. авт.), говорит, что я пойду на следующие выборы в Госдуму". Но что думает сам Терентьев?
02:57 Возглавлять региональное отделение 14 лет – это же много? "Это не такая простая работа. И очень затратная. И Миронов считает, что пока мне с поста уходить нельзя. Конечно, хотелось бы пойти на пенсию, со стороны наблюдать, внуками заниматься. Но пока так".
06:11 Александр Терентьев рассказывает, сколько личных денег он тратит на партию и на помощь избирателям, а сколько – от партии. В год около 12 млн рублей.
10:10 "Тем, кто требует, я ничего не даю". О том, кому помогает партия и лично депутат.
11:14 "У меня нет самолетов, яхт, счетов на Западе. Средств достаточно на мой образ жизни. Не могу сказать, что я бедный, но и не могу сказать, что я – олигарх". О деньгах и умении их зарабатывать.
12:26 "Экономлю деньги государственной казны". Так-так, а это о чем?
13:21 "Мы вкладывали деньги, душу и время". Депутат рассказывает от какого бизнеса ему пришлось отказаться, чтобы заняться политикой. И кому он его отдал.
14:26 "Не безнадежно, но отстал". О том, сможет ли он вернуться в бизнес, если уйдет из политики.
15:03 "Я разговариваю с бизнесменами, они в ужасе. Любому скажи: продаст свой бизнес сразу же". А разве в девяностые, в двухтысячные было легче?
17:40 "Меня давно в этой жизни ничего не смущает". Говорим о доходах Терентьева и его супруги.
20:34 Сложнее быть бизнесменом или политиком?
21:50 Вопрос Терентьеву: Алтай живет бедно. А что делают депутаты, что исправить ситуацию. И если они ничего не могут изменить, зачем тогда они нужны?
24:52 "У нас нет нефти. Мы можем воду продавать в Китай. У нас ведь есть излишки".
28:57 "С Франком я не знаком, но мы в партии против отмены выборов мэра". О новом градоначальнике.
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Комментарии
Вот не поверите, у меня тоже нет! Ипотека есть , три кредита есть, но главный сказал что я средний класс!!! Аж расперло от гордости!
Если краевое отделение одно из лучших в стране, то выходит в стране нет такой партии кроме сектантов на доверии под этикеткой "СР". А Терентьев омолаживает ряды как омолодил в Камне приведя собранную у пивняков публику в депутаты? Протестно народец хоть за чертей готов был проголосовать, а проголосовав ужаснулся-черти являют собой более невинную публику нежели эта команда управленцев-обновленцев многие из которых пошедшие уже по этапам. Семья Найденых хохоча "обула" Терентьева с Мироновым на деньги даваемые им на благие дела за поБЕДУ в Каменском районе в 2016г. Нет денег как и дел благих, но зато вскормили списочного депутата АКЗС за "калитку" при проводе через партию граждан с низкой социальной ответственностью в депутаты города и района, которые скоренько" переобулись" под знамя "ЕР"-СТОЛЬ МАССОВОГО ЯВЛЕНИЯ ПОЛИТПРОТЕСТУЦИИ НЕ БЫЛО НИГДЕ ЕЩЁ.Надо бы ответить за сотворённое в Каменском районе-либо лишить депутатства списочных клоунов на доверии Вакаева и Железовского руками которых завели в район тех, кто глумится над обществом. Либо объявить на весь край бойкот этой политсекте на доверии впредь-жители ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КРАЯ, КУДА ТАК ЖЕ ПРОТЕСТНО МОГУТ ЗАВЕСТИ ОБНОВЛЕНЦЕВ ОТ "СР", ВЫНУЖДЕНЫ БУДУТ ДОБРЫМ СЛОВОМ ВСПОМИНАТЬ ЖУЛИКОВ ОТ "ЕР" грабящих общество системно-умеренно. ИБО ОБНОВЛЕНЦЫ БУДУТ ВАС ГРАБИТЬ БЕЗ МЕРЫ СИСТЕМНО!? Они же живут лихостью промысла в расчёте одного дня-где они, а где завтра?
ниочем партия, как и все в "ТОПе"
вот выше пишут про какие-то политические интриги. а мне почему-то хочется сказать побольше бы нам таких Александров Васильевичей. за то что понимаете и помогаете. За то, что слышите.
24:52 "У нас нет нефти. Мы можем воду продавать в Китай. У нас ведь есть излишки"
Япония тоже не обладает ресурсами, но всему миру известны её автомобили, радиоэлектронная продукция, строительная продукция, станки и оборудование.
"Мы можем воду продавать в Китай. У нас ведь есть излишки"
Излишки только во время паводков, а так никаких излишков нет.
Излишки только во время паводков, а так никаких излишков нет.
так он про паводковые жеж и сказал
Вся "экономика" только на "излишках", на большее ума нет.