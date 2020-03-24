У меня нет самолетов и яхт. Депутат Госдумы Терентьев о своих доходах и политике

Без него невозможно представить алтайскую "Справедливую Россию". Но сам он признается, что готов ее оставить. В "Переговорке" на amic.ru депутат, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев. Он рассказал Александре Черданцевой, зачем оставил прибыльное дело ради политики, от чего в ужасе современные бизнесмены и сколько денег ему надо для жизни.

01:26 "Лидер партии (Сергей Миронов, – прим. авт.), говорит, что я пойду на следующие выборы в Госдуму". Но что думает сам Терентьев?

02:57 Возглавлять региональное отделение 14 лет – это же много? "Это не такая простая работа. И очень затратная. И Миронов считает, что пока мне с поста уходить нельзя. Конечно, хотелось бы пойти на пенсию, со стороны наблюдать, внуками заниматься. Но пока так".

06:11 Александр Терентьев рассказывает, сколько личных денег он тратит на партию и на помощь избирателям, а сколько – от партии. В год около 12 млн рублей.

10:10 "Тем, кто требует, я ничего не даю". О том, кому помогает партия и лично депутат.

11:14 "У меня нет самолетов, яхт, счетов на Западе. Средств достаточно на мой образ жизни. Не могу сказать, что я бедный, но и не могу сказать, что я – олигарх". О деньгах и умении их зарабатывать.

12:26 "Экономлю деньги государственной казны". Так-так, а это о чем?

13:21 "Мы вкладывали деньги, душу и время". Депутат рассказывает от какого бизнеса ему пришлось отказаться, чтобы заняться политикой. И кому он его отдал.

14:26 "Не безнадежно, но отстал". О том, сможет ли он вернуться в бизнес, если уйдет из политики.

15:03 "Я разговариваю с бизнесменами, они в ужасе. Любому скажи: продаст свой бизнес сразу же". А разве в девяностые, в двухтысячные было легче?

17:40 "Меня давно в этой жизни ничего не смущает". Говорим о доходах Терентьева и его супруги.

20:34 Сложнее быть бизнесменом или политиком?

21:50 Вопрос Терентьеву: Алтай живет бедно. А что делают депутаты, что исправить ситуацию. И если они ничего не могут изменить, зачем тогда они нужны?

24:52 "У нас нет нефти. Мы можем воду продавать в Китай. У нас ведь есть излишки".

28:57 "С Франком я не знаком, но мы в партии против отмены выборов мэра". О новом градоначальнике.

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