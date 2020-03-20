Путин, тротуары и любовь. Барнаульцы рассказали, что делает их счастливыми

Что делает человека счастливым? Солнце, птицы, любовь и даже Путин с поправками в Конституцию. Не ожидали? Мы тоже.
К Международному дню счастья, который отмечают 20 марта, мы вышли на улицы, чтобы спросить у барнаульцев, что делает их жизнь ярче. Ответы оказались разными, а иногда очень неожиданными (ну кого не радуют пельмени!?). Не зря говорят, что счастье у каждого свое.
В общем, смотрите, пишите, что делает счастливыми вас и просто будьте счастливы в это непростое время.
Комментарии
Идиот ты дядя. Это законы Путина, для себя любимого, а не наши. Он по этим законам у таких идиотов и будет последнюю мелочь из карманов тырить.
Аборигенушка, любой новый закон хорош тем, что в нём много дырочек.
20.03.2020 10:58
гость
Анонимушка, качество любого нового закона а также обстоятельства в которых эти законы принимаются и цели этих законов сейчас таковы, что законом это вообще трудно назвать.
Как я тебя понимаю, Аборигенушка, очень трудно таскать сыр из мышеловочек.