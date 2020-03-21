Что происходит в Италии, где от коронавируса погибло больше людей, чем в Китае

Сложная обстановка складывается в эти дни в Италии, где от коронавируса погибли 3400 человек. В общей сложности в стране заразились коронавирусом более 41 тысячи жителей. Для сравнения: в Китае заболевших 81 000 человек, а летальных случаев – 3200.

Как пишет "Лента.ru" со ссылкой на издание Corriere Della Sera, у врачей в городе Бергамо нет инструментов для оказания помощи всем пациентам, есть только средства защиты. Также итальянские медики жалуются на нехватку мест в госпиталях: некоторых пациентов приходится размещать в ванных комнатах, других осматривают в машинах скорой помощи.

Власти страны приняли решение продлить карантин после 25 марта. Практически всем итальянцам предписано оставаться дома.