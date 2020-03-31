Неизвестное известное. Как правильно мыть руки

Иногда даже то, что мы делаем каждый день по несколько раз, мы можем делать неправильно. А ведь чтобы защитить себя от коронавируса, очень важно правильно мыть руки. И только в крайнем случае использовать антисептическое средство.
Мыть руки стоит не меньше 20 секунд. Вначале их нужно намочить, затем намылить и протереть каждый участок кожи, а в конце высушить, иначе на них легко осядут вирусы и бактерии.
Комментарии
Возмите медицинский справочник там показано как правильно мыть руки...
Правильно нужно мыть не только руки, но и ноги.
обычная "хирургическая" мойка.