"Я ни у кого ничего не брал". Как живет и о чем поет Александр Назарчук

Мы решили вас отвлечь от бесконечных новостей о коронавирусе, карантине и самоизоляции (и когда они уже закончатся?!). Забудьте сейчас обо всем. Смотрите и улыбайтесь.

Герой нового выпуска программы "НеИзвестные" – человек, к которому никогда не относились однозначно, но при этом он никого не оставлял к себе равнодушным. "Из подворотни лаять не буду, но свое мнение имею", – так говорил Александр Назарчук, уходя с поста руководителя краевого совета народных депутатов, так говорит и сейчас, спустя 12 лет.

Как живет экс-министр сельского хозяйства России, почему он не стал губернатором, почему пришел в белом костюме на похороны Михаила Евдокимова и что носит в своей сумке.

"Я ни у кого ничего не брал и никому ничего не должен", – говорит Александр Назарчук, хотя о нем почему-то всегда писали иначе. Почему? Быть может, это и есть та самая плата за прямоту и собственное мнение, а, может, правда где-то посередине. Решать зрителям.

В этом выпуске мы умышленно опустили тему большой политики, коронавируса и обеспечения края продовольствием, хотя Александр Григорьевич, безусловно, высказал свое мнение по всем этим вопросам. Но мы увидели и решили показать Назарчука таким, каким его знают далеко не все.

P.S. Нет, amic.ru не нарушал самоизоляцию Александра Григорьевича. Он принимал нас в гостях в самом начале марта — за несколько недель до указа губернатора. Вообще опубликовать это видео мы хотели еще неделю назад, но актуальная повестка нам помешала. И мы понимаем, что жизнь продолжается. В общем, смотрите.