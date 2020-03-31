"Улица – мой дом". Почему барнаульцы выходят из квартир, несмотря на пандемию

Одни идут за продуктами, вторые – на работу, третьи просто гуляют, а для некоторых улица и есть дом.
В то время, как торговые центры закрыты, сотрудников переводят на "удаленку", а в крае готовятся к введению режима самоизоляции, барнаульцы все равно покидают квартиры и идут на улицу. Что их заставляет выходить из дома?
P.S. Пока вы смотрите это видео, в Барнауле грустит один таксист.
Комментарии
По тв крутят типа известные личности(многих узнать не смог) с призывом сидеть дома.
Так понимаю ситуации критичная.
Врачей и больниц не хватит(все ушло на яхты)
Путин спрятался