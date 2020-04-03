Сказочный ужин. Необычные котлетки, которые тают во рту

А вы знаете, что из обыкновенной овсянки можно приготовить такое чудесное блюдо, что даже заядлые любители мяса ахнут от восторга? Например, вот эти великолепные овсяно-картофельные котлетки, которые просто тают во рту. Вкусно, полезно, а главное – понравятся всем. По рецептам от бабушки "Алейки" готовьте с запасом – добавка точно понадобится.
Овсяно-картофельные котлеты
Что потребуется?
- 1 ст. овсяных хлопьев "Алейка"
- 2 ст. л. муки "Алейка"
- подсолнечное масло "Алейка"
- репчатый лук
- 150 граммов шампиньонов
- картофель
- свежая зелень
- молотая паприка
- соль, перец
Как готовить?
1. Шинкуем две луковицы, очищаем и нарезаем шампиньоны, разогреваем на сковороде подсолнечное мало, пассеруем лук с грибами, пока не станут мягкими.
2. Очищаем картофелины и натираем на мелкой терке.
3. Выкладываем картофель в миску с грибами и луком, сюда же добавляем мелко нашинкованную зелень и высыпаем стакан овсяных хлопьев "Алейка". Тщательно перемешиваем.
4. Добавляем две столовых ложки муки, соль перец, паприку. Опять перемешиваем и формируем котлетки.
5. Обжариваем на сковороде с двух сторон в подсолнечном масле.
Приятного аппетита!
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