Это незаконно. Юрист об отпуске без содержания, сокращении зарплат и самоизоляции

За чей счет происходит самоизоляция в России, что это такое с юридической точки зрения и можно ли сократить зарплату работникам на время нерабочих дней? На эти и другие вопросы Александра Михельсона в "Переговорке" на amic.ru отвечает юрист, председатель комитета по законодательству и праву Алтайской торгово-промышленной палаты Виталий Шляков. Обязательно послушайте всю беседу, мы говорим на тему, которая касается каждого: можно ли выходить на улицу во время самоизоляции, кому грозят штрафы и кто может помочь бизнесу, если кругом расходы и нет возможности работать.

02:02 Ни в указе президента, ни в указе губернатора Алтайского края нет запрета выходить на улицу из дома. Выходить можно, утверждает Виталий Шляков и призывает не делать этого.

03:00 Нельзя нарушать режим самоизоляции тем, кто прилетел из другой страны или у кого есть подтвержденный диагноз. За это предусмотрена административная ответственность. А если это нарушение привело к причинению вреда жизни и здоровью другого человека, то грозит ответственность уголовная. Кстати, наказывают и предприятия, которые продолжают работать в условиях запрета. В этом случае готовьтесь к штрафу до 500 тысяч рублей.

04:10 Многие бизнесмены уже сейчас подсчитывают дикие убытки. Они должны платить зарплату сотрудникам, кредиты, аренду, коммуналку. Но возможности это все выплачивать у них сейчас нет. Потому что нет доходов. Поэтому государству надо принимать срочные меры по спасению предпринимателей. И у торгово-промышленной палаты есть ряд предложений, как поддержать бизнес в сегодняшних условиях.

8:54 Отправлять работника в отпуск без содержания в период нерабочих дней нельзя: это нарушение закона. И на такое самоуправство можно найти наказание. Выплачивать оклад работнику необходимо в полном размере. И нельзя использовать этот период в качестве официального отпуска сотрудника. Но и двойной оплаты для тех, кто будет работать в период нерабочих дней, не предусмотрено.

10:44 А вообще с этим периодом очень много всего непонятного: "Применяются понятия, которые отсутствуют в трудовом кодексе. Никто никогда не предполагал возможность возникновения такой ситуации, что вся страна на 80% уйдет на самоизоляцию. У нас отработаны позиции по чрезвычайным ситуациям: как действовать во время подтоплений, пожаров. А это абсолютно новая проблема для человечества..." – говорит Шляков

13.15. Основная нить – это невозможность исполнения обязательств физически. Например, невозможно оплатить арендные платежи. И нет понимания ситуации – что является форс-мажором, а что нет. Думаю, пройдет от 5 до 10 рабочих дней и нормативная база будет сформирована, мы увидим направление, куда нам двигаться дальше.

14:43 Пени, штрафы... Юрист уверен, что за этот период даже если какие-то организации будут начислять, то с большой долей вероятности можно будет доказать, что это неправильно.

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