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"Как ещё не спился с этим вирусом": бездомные о жизни на улице во время самоизоляции

, ИА "Амител"
Что знают о вирусе те, для кого каждый день как последний

Они мало что понимают в темпе инфляции. Их не интересуют передряги среднего класса или малого бизнеса. У них другие проблемы, первобытные. Их оптика сфокусирована на то, чтобы поесть, поспать, не замерзнуть. Все, кому джин из бутылки исполнил эти три желания зимой, вышли на улицу. Их присутствие отчетливее проявилось на фоне полупустого города. Но теперь у этих бедолаг еще одна проблема: уберечься от вируса с "короной". Хотя, похоже, они об этом не заботятся. Живут одним днем, бинтуют глаза вином и идут отогреваться  на солнце.


Комментарии

10.04.2020 08:16
кара нтин

не жалуются.
никого не винят.

10.04.2020 08:23
- гость -

И антитела имеют.

10.04.2020 08:30
- гость -

С приезжающими из москвы и курортов не общаются. Поэтому с ними все в порядке в смысле короны, шанс подцепить самый минимальный.

10.04.2020 08:30
- гость -

В качестве кого лысый прошел вторую Чеченскую?

10.04.2020 08:37
гость

Спасибо деду, за Победу на печенегами, а то бы этот царский коронавирус нам не победить.

10.04.2020 08:41
- гость -

Здесь на днях особенные кричали, что бездомным медпомощь не оказывается.

10.04.2020 08:45
кара нтин

в школе вместо истории и географии- ездил на сборы по дзюдо.
с друзьями.
не хазарами,не печенегами и не с половцами.

10.04.2020 08:48
- гость -

10.04.2020 08:45
кара нтин

не смешно, давай ещё

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