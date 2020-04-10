"Как ещё не спился с этим вирусом": бездомные о жизни на улице во время самоизоляции

Они мало что понимают в темпе инфляции. Их не интересуют передряги среднего класса или малого бизнеса. У них другие проблемы, первобытные. Их оптика сфокусирована на то, чтобы поесть, поспать, не замерзнуть. Все, кому джин из бутылки исполнил эти три желания зимой, вышли на улицу. Их присутствие отчетливее проявилось на фоне полупустого города. Но теперь у этих бедолаг еще одна проблема: уберечься от вируса с "короной". Хотя, похоже, они об этом не заботятся. Живут одним днем, бинтуют глаза вином и идут отогреваться на солнце.
Комментарии
не жалуются.
никого не винят.
И антитела имеют.
С приезжающими из москвы и курортов не общаются. Поэтому с ними все в порядке в смысле короны, шанс подцепить самый минимальный.
В качестве кого лысый прошел вторую Чеченскую?
Спасибо деду, за Победу на печенегами, а то бы этот царский коронавирус нам не победить.
Здесь на днях особенные кричали, что бездомным медпомощь не оказывается.
в школе вместо истории и географии- ездил на сборы по дзюдо.
с друзьями.
не хазарами,не печенегами и не с половцами.
10.04.2020 08:45
кара нтин
не смешно, давай ещё