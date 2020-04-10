"Как ещё не спился с этим вирусом": бездомные о жизни на улице во время самоизоляции

Они мало что понимают в темпе инфляции. Их не интересуют передряги среднего класса или малого бизнеса. У них другие проблемы, первобытные. Их оптика сфокусирована на то, чтобы поесть, поспать, не замерзнуть. Все, кому джин из бутылки исполнил эти три желания зимой, вышли на улицу. Их присутствие отчетливее проявилось на фоне полупустого города. Но теперь у этих бедолаг еще одна проблема: уберечься от вируса с "короной". Хотя, похоже, они об этом не заботятся. Живут одним днем, бинтуют глаза вином и идут отогреваться на солнце.