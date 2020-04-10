Богатырское блюдо для силы и энергии. Фаршированный перец с необычной начинкой

Фаршированные перцы — простое, вкусное и сытное блюдо, которое многие привыкли готовить по классическому и всем известному рецепту, когда в качестве начинки для фаршировки перца используется мясной фарш и рис. Сегодня мы предлагаем приготовить перцы с начинкой из пшенной каши с жареными овощами и сыром. Кстати, на Руси пшенную кашу называли богатырской и считали, что она придает энергию на весь день. Прекрасное блюдо, которое понравится всей семье, считает бабушка Алейка. Итак, готовим:

Фаршированные перцы с пшенной кашей и овощами

Что потребуется?

0,5 ст. пшенной крупы "Алейка"

6 болгарских перцев

1 луковица

200 гр. шампиньонов

3 помидора

подсолнечное масло "Алейка"

2 зубчика чеснока

сыр твердого сорта

зелень, специи, перец, сахар, соль

Как готовить?

Варим пшено: на один объем крупы три объема воды. Промытое пшено засыпать в кипящую воду, сразу солим и добавляем немного подсолнечного масла. Мелко шинкуем лук, Чистим и режем грибы, Режем очищенные от кожицы помидоры, Пассируем овощи на подсолнечном масле минут пять-семь, всыпаем половину чайной ложки сахара добавляем чеснок, специи, перец и соль. В конце добавляем уже отваренное пшено, перемешиваем и снимаем с огня, Пока пшено не затвердело, добавляем зелень, Чистим перец, наполняем их смесью каши с овощами, посыпаем натертым сыром, Выкладываем на протвинь смазанный подсолнечным маслом и ставим на полчаса в духовку Приятного аппетита.

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