Богатырское блюдо для силы и энергии. Фаршированный перец с необычной начинкой

Фаршированные перцы — простое, вкусное и сытное блюдо, которое многие привыкли готовить по классическому и всем известному рецепту, когда в качестве начинки для фаршировки перца используется мясной фарш и рис. Сегодня мы предлагаем приготовить перцы с начинкой из пшенной каши с жареными овощами и сыром. Кстати, на Руси пшенную кашу называли богатырской и считали, что она придает энергию на весь день. Прекрасное блюдо, которое понравится всей семье, считает бабушка Алейка. Итак, готовим:
Фаршированные перцы с пшенной кашей и овощами
Что потребуется?
- 0,5 ст. пшенной крупы "Алейка"
- 6 болгарских перцев
- 1 луковица
- 200 гр. шампиньонов
- 3 помидора
- подсолнечное масло "Алейка"
- 2 зубчика чеснока
- сыр твердого сорта
- зелень, специи, перец, сахар, соль
Как готовить?
- Варим пшено: на один объем крупы три объема воды. Промытое пшено засыпать в кипящую воду, сразу солим и добавляем немного подсолнечного масла.
- Мелко шинкуем лук,
- Чистим и режем грибы,
- Режем очищенные от кожицы помидоры,
- Пассируем овощи на подсолнечном масле минут пять-семь, всыпаем половину чайной ложки сахара добавляем чеснок, специи, перец и соль. В конце добавляем уже отваренное пшено, перемешиваем и снимаем с огня,
- Пока пшено не затвердело, добавляем зелень,
- Чистим перец, наполняем их смесью каши с овощами, посыпаем натертым сыром,
- Выкладываем на протвинь смазанный подсолнечным маслом и ставим на полчаса в духовку
- Приятного аппетита.
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