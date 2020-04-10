Пятница, 10 Апрель, 11:04

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,61
€ 81,09
6°

10131 +0
Обь
318см +25


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПандемия коронавирусаИзменение Конституции
видео

Богатырское блюдо для силы и энергии. Фаршированный перец с необычной начинкой

, ИА "Амител"
Вкусно, сытно и очень просто - новый рецепт от бабушки Алейки

Фаршированные перцы — простое, вкусное и сытное блюдо, которое многие привыкли готовить по классическому и всем известному рецепту, когда в качестве начинки для фаршировки перца используется мясной фарш и рис. Сегодня мы предлагаем приготовить перцы с начинкой из пшенной каши с жареными овощами и сыром. Кстати, на Руси пшенную кашу называли богатырской и считали, что она придает энергию на весь день. Прекрасное блюдо, которое понравится всей семье, считает бабушка Алейка. Итак, готовим:

Фаршированные перцы с пшенной кашей и овощами

Что потребуется?

  • 0,5 ст. пшенной крупы "Алейка" 
  • 6 болгарских перцев
  • 1 луковица
  • 200 гр. шампиньонов
  • 3 помидора
  • подсолнечное масло "Алейка"
  • 2 зубчика чеснока
  • сыр твердого сорта
  • зелень, специи, перец, сахар, соль

Как готовить?

  1. Варим пшено: на один объем крупы три объема воды. Промытое пшено засыпать в кипящую воду, сразу солим и добавляем немного подсолнечного масла.
  2. Мелко шинкуем лук,
  3. Чистим и режем грибы,
  4. Режем очищенные от кожицы помидоры,
  5. Пассируем овощи на подсолнечном масле минут пять-семь, всыпаем половину чайной ложки сахара добавляем чеснок, специи, перец и соль. В конце добавляем уже отваренное пшено, перемешиваем и снимаем с огня,
  6. Пока пшено не затвердело, добавляем зелень,
  7. Чистим перец, наполняем их смесью каши с овощами, посыпаем натертым сыром,
  8. Выкладываем на протвинь смазанный подсолнечным маслом и ставим на полчаса в духовку
  9. Приятного аппетита.

Другие рецепты можно найти на сайте: https://aleyka.ru/
Instagram: www.instagram.com/aleyka_altay/
Одноклассниках: https://ok.ru/profile/575662074070
Вконтакте: https://vk.com/id508193300
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCxqWTvnx5SmKA85zQu23F7w/videos
Facebook: https://www.facebook.com/aleyka.altay 

ЗАО "Алейскзернопродукт"
Тел: 8 800 700-19-32 (звонок по России бесплатный)
E-mail: info@azpaley.ruВидео: "Россия 24"

Материалы по теме

 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
10:53
Барнаульцев просят покинуть остановки на пять-семь минут 0
10:39
90-летняя жительница США переболела COVID-19 и поделилась секретом выздоровления 0
10:25
Жители Алтайского края стали чаще обращаться в центр занятости онлайн 0
10:13
Барнаул стал лидером по снижению цены на бензин в России 9
10:00
Богатырское блюдо для силы и энергии. Фаршированный перец с необычной начинкой 0
09:48
Британские ученые выяснили, что цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни 1
09:33
Ваша карта заблокирована. Бийчанка стала жертвой аферистки из Самары 1
09:19
Харви Вайнштейн излечился от коронавируса 15
09:08
Алтайский губернатор вошел в десятку лучших борцов с COVID-19 48
08:40
12 тысяч семей в Алтайском крае получают выплаты за рождение первого ребенка 0
08:20
Туфли по почте, платье на такси. Как fashion-ретейл Барнаула выживает в эпоху COVID 8
08:13
С йодом и кальцием. Где найти чистую питьевую воду с хорошим составом 0
08:05
"Как ещё не спился с этим вирусом": бездомные о жизни на улице во время самоизоляции 17
07:56
Голливудский актер Эзра Миллер может лишиться ролей из-за нападения на фанатку 0
07:44
Врачи: люди с ожирением больше подвержены депрессии 5
07:30
Пинк, Том Хэнкс и Принц Чарльз: кто из знаменитостей подхватил коронавирус 1
07:15
Меня отправили в неоплачиваемый отпуск и сократили зарплату. Законно ли это? 12
07:03
Фасад нарасхват. Как шифер и бетон принесли успех алтайскому бизнесмену 2
06:55
"Живой комплекс". Застройщик рассказал о квартале между "Ашаном" и "Лентой" в Барнауле 14
06:40
"Кинопоиск" ищет сценаристов для своих сериалов. Конкурс доступен для всех 1
06:29
Коты, которые очень недовольны, что хозяин никак не уходит на работу 0
06:16
Только МРОТ. Почему алтайская культура пострадала от COVID-19 не меньше бизнеса 6
06:03
Холодно и скользко. О погоде в Алтайском крае 10 апреля 0
23:42
Девятиклассников освободили от сдачи предметов по выбору на ОГЭ 0
23:16
В Алтайском крае могут досрочно открыть салоны красоты 11
22:46
Россиян могут освободить от платы за капремонт 4
22:19
На Алтае пенсионерка лишилась денег при продаже коровы 3
21:52
СМИ: участники ОПЕК+ договорились о резком сокращении добычи нефти 19
21:07
Компании, увольняющие сотрудников в нерабочий месяц, не получат господдержку 16
20:32
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 11 10
20:20
В Барнауле подготовили госпиталь для больных коронавирусом детей 0
19:45
В Горном Алтае разрешили работать парикмахерским и салонам красоты 4
19:13
Гендиректор АО "Курорт Белокуриха" рассказал о ежедневных многомиллионных убытках 18
18:40
Максим Костенко рассказал, что зарплаты учителей в Алтайском крае не снизятся 0
18:13
Костенко уточнил, как будут работать детские лагеря в Алтайском крае 0
17:57
Алтайский министр рассказал, когда у школьников закончится учебный год 0
17:31
Россияне могут накопить огромные долги за услуги ЖКХ 7
17:15
Замначальника Алтайской таможни осудят за незаконную охоту 8
17:06
Врач развеял миф о пользе некоторых продуктов в борьбе с коронавирусом 6
16:53
Российские родители просят перенести сроки призыва в армию 4
16:42
Еще у одного ребенка в Алтайском крае подтвердили COVID-19 19
16:38
"Переживут ли ваши легкие коронавирус?": тесты от Елены Малышевой 7
16:29
Грузовик с газовыми баллонами перевернулся посреди дороги в Барнауле 4
16:17
Не теряли времени даром. Названо самое подготовленное к кризису поколение россиян 6
16:04
Горело и взрывалось. Мужчина пострадал при пожаре в Бийске 0
15:50
Жителя Алтайского края оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Томске 17
15:36
В России умерли еще 13 человек, зараженных коронавирусом 13
15:28
Депутат Госдумы переболел коронавирусом и напугал Гузееву в эфире "Давай поженимся!" 2
15:15
Россиян предостерегли от вредного способа дезинфекции 6
15:01
Коронавирус не помешал нормальной работе сельского хозяйства Алтайского края 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.