С изюминкой. Секрет вкусного и ароматного кулича к Пасхе

Куличи – традиционное украшение пасхального стола. Эта особая выпечка готовится только раз в году к празднованию Великой Пасхи.

Раньше в каждой семье были секреты "своего" кулича. Неповторимого и особенного. Сейчас многое утрачено, хотя традиционный рецепт остался неизменным и вы с легкостью можете приготовить пасхальный кулич сами. Вам потребуются простые ингредиенты, несколько часов свободного времени и небольшой видеоурок от amic.ru. Но можно упростить себе задачу и купить готовый кулич от сети "Форне".

Кондитеры так же чтут традиции и хранят секреты, как и наши бабушки. Тесто для выпечки они заводят на опаре и используют только натуральные продукты. Это делает готовые куличи пышными, воздушными и по-домашнему вкусными.

Кроме того, "Форне" предлагает подать к столу творожную пасху. Нежный творог, сладкое сгущенное молоко и начинка из изюма или цукатов – рай для сладкоежек.