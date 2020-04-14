"Спасаясь от вируса, можно умереть с голоду". Суриков о Путине и экономике Алтая

В "Переговорке" на amic.ru легендарная личность – экс-губернатор Алтайского края и позднее посол России в Республике Беларусь Александр Суриков. Политик рассказал, что думает о массовом закрытии предприятий в регионе, о том, как край стал дотационным и как это можно исправить, почему для губернатора Томенко он не соперник, а обнуление сроков Путина – правильное решение.

02:14 "Разумно прекращены занятия в школах, детские сады закрыли, вузы, колледжи. Правильные решение в области культуры. Нормальные – в здравоохранении". Суриков называет действия властей Алтайского края по коронавирусу адекватными, но только не в отношении бизнеса.

2:34 "Рядом с Барнаулом, Бийском, Рубцовском есть наследие советских времен – санатории. Нужно рассмотреть возможности их быстрого переоборудования". О том, что делать, если ситуация приобретает характер "итальянского сценария".

04:33 "Закрытие торговли (говорит о непродовольственных товарах, – прим. авт.) – это "околоправильное" решение. Надо думать, как их сохранить". О том, какие меры поддержки власть уже предприняла, а какие ей обязательно нужно сделать.

06:26 "Инвестиционных кредитов у нас практически нет. Предыдущие власти много говорили про инвестиции, а на деле наши бренды.... Например, "Моторный завод" – еле дышит. Там 200 человек всего работает". А что сделал бы он сам для восстановления производства?

07:06 "А с чего вы взяли, что регион – лидер по производству сыра? Из чего мы произвели эти 93 тонны сыра? Очевидно же, что не из молока. Край в состоянии произвести 800 тысяч тонн молока, а 93 тонны сыра – это 930 тысяч тонн молока. То есть это даже без масла, творога, кефира". О том, что регион лидер не по молоку, а по переработке индонезийских пальмовых жиров.

09:40 "Власти Алтайского края могли и совсем не ограничивать работу бизнеса. Само по себе количество больных коронавирусом в регионе вообще ни о чем не говорит. У нас больных оспой больше. Запасов у малого и среднего бизнеса нету. Вот парикмахерская на пять человек. Они же с 2014 года еще не выскочили из кризиса". О двоякой ситуации, в которой виноват не только коронавирус, но и цены на нефть.

11:07 "Я бы сильно почесал затылок, где-то чуть-чуть прикрыл, где массовое скопление. Экономику я бы пока не тронул. В Белоруссии ни одного предприятия не закрыли. Они правильно понимают: спасаясь от вируса, можно умереть от голода". Что бы сделал Александр Суриков, будучи сейчас губернатором?

12:20 "Заявление президента о том, что средний класс тот, что зарабатывает 17 тысяч – ляп тех, кто это подсунул". Тому, кто это подсунул, экс-губернатор дал бы 17 тысяч и отправил в Барнаул. Зачем?

13:07 "Мы занимали ведущие позиции в Советском Союзе по молоку, мясу, зерну и все это дотировало государство. В магазине литр молока стоил 20 копеек, а крестьянин получал за него примерно 40 копеек и край просто никакого понятия не имел, что такое депрессивность. А по промышленности в 90-е годы мы были одной из самых развитых территорий в Сибири". О том, в чем Алтайский край имел оглушительный успех и почему стал дотационным.

14:06 "Наша вина, и моя в том числе, что часть производств вдруг "слетела с лица земли". И что теперь делать?



15:17 "Как отсрочка – нормально, но на будущее плохо. У нас текущие налоги сумасшедшие". Суриков о налоговых каникулах.

16:49 "Паника – самая опасная вещь. Опасней любого вируса, любой болезни. Власть должна проявить жесткость. Ситуация неординарная, если мы запаникуем, то будет мародерство, социальные потрясения и что угодно. Активизация преступности, наверное, будет". Но есть ли причины для паники?

18:56 "Впервые за всю историю после Второй мировой войны США выступает чуть ли не с инициативой о переговорах по разумным подходам к ценам на нефть. То ли это посыл, то ли "приперло" их очень сильно". Приведет ли это к нормализации отношений?

22:00 "Пока власти Алтая не удалось избавиться от "духа мракобесия" по отношению к людям. Очень не быстро это – дать людям понимание, что они могут вдохнуть всей грудью". О том, как себя вела прежняя власть региона.

22:40 "К Томенко по-человечески относятся, потому что он по-человечески к людям относится. И ко мне он так относится, он понимает, что я ему не претендент какой-то во власти, у меня возраст такой. И мы нормально общаемся". Какой совет Суриков дает Томенко?

24:20 "Через год, если этого не записать, В.В. будет хромой уткой. Все будут стараться его спихнуть и на его место примерять себя". Александр Суриков объясняет, зачем Путину обнулили сроки, и подвергает сомнению заявление, что тот пойдет президентом на новый срок.

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