"Спасаясь от вируса, можно умереть с голоду". Суриков о Путине и экономике Алтая

В "Переговорке" на amic.ru легендарная личность – экс-губернатор Алтайского края и позднее посол России в Республике Беларусь Александр Суриков. Политик рассказал, что думает о массовом закрытии предприятий в регионе, о том, как край стал дотационным и как это можно исправить, почему для губернатора Томенко он не соперник, а обнуление сроков Путина – правильное решение.
02:14 "Разумно прекращены занятия в школах, детские сады закрыли, вузы, колледжи. Правильные решение в области культуры. Нормальные – в здравоохранении". Суриков называет действия властей Алтайского края по коронавирусу адекватными, но только не в отношении бизнеса.
2:34 "Рядом с Барнаулом, Бийском, Рубцовском есть наследие советских времен – санатории. Нужно рассмотреть возможности их быстрого переоборудования". О том, что делать, если ситуация приобретает характер "итальянского сценария".
04:33 "Закрытие торговли (говорит о непродовольственных товарах, – прим. авт.) – это "околоправильное" решение. Надо думать, как их сохранить". О том, какие меры поддержки власть уже предприняла, а какие ей обязательно нужно сделать.
06:26 "Инвестиционных кредитов у нас практически нет. Предыдущие власти много говорили про инвестиции, а на деле наши бренды.... Например, "Моторный завод" – еле дышит. Там 200 человек всего работает". А что сделал бы он сам для восстановления производства?
07:06 "А с чего вы взяли, что регион – лидер по производству сыра? Из чего мы произвели эти 93 тонны сыра? Очевидно же, что не из молока. Край в состоянии произвести 800 тысяч тонн молока, а 93 тонны сыра – это 930 тысяч тонн молока. То есть это даже без масла, творога, кефира". О том, что регион лидер не по молоку, а по переработке индонезийских пальмовых жиров.
09:40 "Власти Алтайского края могли и совсем не ограничивать работу бизнеса. Само по себе количество больных коронавирусом в регионе вообще ни о чем не говорит. У нас больных оспой больше. Запасов у малого и среднего бизнеса нету. Вот парикмахерская на пять человек. Они же с 2014 года еще не выскочили из кризиса". О двоякой ситуации, в которой виноват не только коронавирус, но и цены на нефть.
11:07 "Я бы сильно почесал затылок, где-то чуть-чуть прикрыл, где массовое скопление. Экономику я бы пока не тронул. В Белоруссии ни одного предприятия не закрыли. Они правильно понимают: спасаясь от вируса, можно умереть от голода". Что бы сделал Александр Суриков, будучи сейчас губернатором?
12:20 "Заявление президента о том, что средний класс тот, что зарабатывает 17 тысяч – ляп тех, кто это подсунул". Тому, кто это подсунул, экс-губернатор дал бы 17 тысяч и отправил в Барнаул. Зачем?
13:07 "Мы занимали ведущие позиции в Советском Союзе по молоку, мясу, зерну и все это дотировало государство. В магазине литр молока стоил 20 копеек, а крестьянин получал за него примерно 40 копеек и край просто никакого понятия не имел, что такое депрессивность. А по промышленности в 90-е годы мы были одной из самых развитых территорий в Сибири". О том, в чем Алтайский край имел оглушительный успех и почему стал дотационным.
14:06 "Наша вина, и моя в том числе, что часть производств вдруг "слетела с лица земли". И что теперь делать?
15:17 "Как отсрочка – нормально, но на будущее плохо. У нас текущие налоги сумасшедшие". Суриков о налоговых каникулах.
16:49 "Паника – самая опасная вещь. Опасней любого вируса, любой болезни. Власть должна проявить жесткость. Ситуация неординарная, если мы запаникуем, то будет мародерство, социальные потрясения и что угодно. Активизация преступности, наверное, будет". Но есть ли причины для паники?
18:56 "Впервые за всю историю после Второй мировой войны США выступает чуть ли не с инициативой о переговорах по разумным подходам к ценам на нефть. То ли это посыл, то ли "приперло" их очень сильно". Приведет ли это к нормализации отношений?
22:00 "Пока власти Алтая не удалось избавиться от "духа мракобесия" по отношению к людям. Очень не быстро это – дать людям понимание, что они могут вдохнуть всей грудью". О том, как себя вела прежняя власть региона.
22:40 "К Томенко по-человечески относятся, потому что он по-человечески к людям относится. И ко мне он так относится, он понимает, что я ему не претендент какой-то во власти, у меня возраст такой. И мы нормально общаемся". Какой совет Суриков дает Томенко?
24:20 "Через год, если этого не записать, В.В. будет хромой уткой. Все будут стараться его спихнуть и на его место примерять себя". Александр Суриков объясняет, зачем Путину обнулили сроки, и подвергает сомнению заявление, что тот пойдет президентом на новый срок.
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Комментарии
прав. Не даром прошли годы работы рядом с батькой.
спасаясь от вируса, можно умереть от голода
Еще один Рыбников с домиком за 129 миллионов от голода умирает. Ну, говори, приведет к банкротству, увеличится число бедных, но зачем себя идиотом выставлять, говоря про голод? После этого дальше можно не читать
В недавнее время проиграл клоуну. Политик. Не при нём ли всё это началось в крае промышленность ,сельское хозяйство ? АБК в сов.феде. полный бред ненужного человека.
В Белоруссии почти 3000 заболевших на 9 млн. Было бы, кого приводить в пример.
/18:56 "Впервые за всю историю после Второй мировой войны США выступает чуть ли не с инициативой о переговорах по разумным подходам к ценам на нефть. То ли это посыл, то ли "приперло" их очень сильно". Приведет ли это к нормализации отношений? /
Смешно читать! "США выступает с инициативой о переговорах- положительный момент!" Конечно, они скупили много дешевой нефти и теперь заинтересованы в повышении цены, чтобы перепродать. Трамп никак не может повлиять на количество добываемой нефти в своей стране. Нет никаких рычагов воздействия на американских производителей. А вот заставить существенно ограничиться РФ, оказывается, ему удается легко. И Суриков этим восторгается.
14.04.2020 10:33
- гость -
Трамп никак не может повлиять на количество добываемой нефти в своей стране.
Не повлияет, тогда Саудовская Аравия не снизит. И все его усилия будут насмарку.
Им с Назачуком на пенсии скучно? Разговорились.... Пожертвуйте свою большую пенсию, хотя бы за один месяц, для людей, малоимущих. Тогда скажу о какие хорошие люди Суриков и Назарчук.
Абсолютно бездарный был губернатор.
Я голосовал против Сурикова, и вижу, что 100% был прав.
За время работы послом каковы достижения? Может быть, батька Осетию с Абхазией признал? Или Крым российским?.Ах, да, под красивые разговоры о братстве нефть и газ за три копейки получал, да санкционкой спекулировал. Жирная двойка вам за работу послом, г-н Суриков. А от двоечников какие советы.
Все верно говорит. Страх играет плохую роль. Он подавляет мыслительные процессы. Люди не способны думать и действовать рационально Вирус не несёт большой опасности, а последствия от падения экономики- несут
14.04.2020 10:50
- гость -
Боюсь, что из двух зол мы выбрали большее..При всём моём неуважении к Сурикову, менять хозяйственника на клоуна...
Припоминаю по телеку-возьмем кредиты-построим три птицефабрики-завалим мясом полстраны...Возьмем кредиты-протянем нефтепровод-построим завод-дешевого бензина море будет.....В магазинах ножки Буша...
кто то из этих ДЕЯТЕЛЕЙ позже по телеку ответил на вопрос пенсионера-где же обещанные птицефабрики?Ну кредиты взяли-презентации сделали а дальше что то не пошло...
Заявление президента о том, что средний класс тот, что зарабатывает 17 тысяч – ляп тех, кто это подсунул
Не факт. Про печенегов он сам вспомнил.
А как насчёт тестов с Беларуси? Суриков мог бы помочь в налаживании контактов.
спасаясь от вируса, можно умереть от голода
Барнаульцы начали скупать жилье в центре Санкт-Петербурга
Это они от голода
14.04.2020 12:06
Лёха
Белоруссия сама неделю назад выпрашивала у РФ тесты, бесплатно.
Но, видимо, бесплатно не дали.
Суриков:" Само по себе количество больных коронавирусом в регионе вообще ни о чем не говорит. У нас больных оспой больше. "
Удивляют безапелляционное мнение и логика обывателей, не только г-на Сурикова, не имеющего даже среднего медицинского образования. Им "ни о чем не говорит", а главному санитарному врачу, эпидемиологая, вирусулогам, инфекционистам и врачам - говорит
"Последний случай заражения натуральной оспой естественным путём был описан в Сомали в 1977 году. В 1978 году зафиксирован и последний случай лабораторного заражения. Официально об искоренении оспы было объявлено в 1980 году на Ассамблее ВОЗ, чему предшествовало соответствующее заключение комиссии специалистов, вынесенное в декабре 1979 года."
Я считал его более умным.
Президенту подсовывают,а своей головы у него нет?
Сравнивать новую, неизученную инфекцию с теми, которые человечество уже научилось побеждать?
Г-н Суриков, лучше б вы молчали.
Общение с батькой видать сильно повлияло. То один, то другой делают такие безапеляционные высказывания, причём, с таким апломбом, как будто бы вирусологи.
мужик дело говорит
В России эксоненциальный рост больных и говорить одновременно про итальянский сценарий и про то, что больных мало дичь какая-то. Дедушка видать уже забывает про что говорил 5 минут назад.
14.04.2020 11:04
- гость -
14.04.2020 10:50
- гость -
Боюсь, что из двух зол мы выбрали большее..При всём моём неуважении к Сурикову, менять хозяйственника на клоуна...
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Никакой Суриков не хозяйственник. Сколько вреда принес. Почитайте книгу о Сергее Хачатуряне, описывается то время.
Евдокимов губернаторствовал всего нечего. Благодаря ему АК приобрел известность в стране. До этого многие россияне не подозревали о существовании такого региона . Если бы не активное противодействие Назарчука и депутатов, был бы совсем другой расклад.
Предполагаю, что если бы не многолетняя деятельность Сурикова по дезинтеграции, мы жили бы в совсем другом государстве, где Беларусь была бы одним из субъектов.
В местной прессе не было заметок о деятельности Сурикова в Беларуси, но в московских изданиях они появлялись. Негатив. Белорусы просили убрать его.
У мужика плакатное мышление. Сладкая парочка "Суриков-Назарчук" край загнали в тупик. "Дед Назар" виновником признал Чубайса. Этот промолчал. Совершено примитивные выкладки по экономике, медицине. Как они попадают во власть? Какая то самоуверенность во всем. Уровень Сурикова это небольшая частная птицефабрика и не более того.
Жаль Сурикова. Он конечно лучше чем Карлин, но не на много. Вспомним историю губернаторства Сурикова: уничтожен завод ЗСВ, завод Сибэнергомаш, продажа Трансмаша и Моторного ,бездумное уничтожение АПК через Агропрод. Ограниченное мышление управленца социалистического образца, помощь Дельферу в уничтожении Рубцовских Заводов Тракторного и Оборонного. Легко видеть пылинки в чужих глазах, не видя бревна в своем. И есть другой пример Губернатора Белгородской области. Так что Сурикову лучше бы семечки щелкать, а не советы давать. Они с Карлиным по очереди уничтожали край, особенно управленцев имевших свое мнение и умеющих отстаивать свою точку зрения. А воспитали Локтевых , Солодиловых и других, льющих пиво без акцизов. Вот поэтому и сыр из пальмового масла. Чему удивляется Суроков?
Бездарь, которого люди в крае просто ненавидели, поэтому и проголосовали за Мишку Евдокимова.
о члены секты"добрАга Миши" подтянулись!
талантливого и глупого проходимца
11:33
по себе людей не судят
Предполагаю, что если бы не многолетняя деятельность Сурикова по дезинтеграции, мы жили бы в совсем другом государстве, где Беларусь была бы одним из субъектов.
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почему-то виновата всегда Россия, но никак не Беларусь и Лукашенко
Россия давала Беларуси нефть и газ по дешевке, а что получила взамен? только упреки
Почему Суриков не самоизолировался, ведь ему более 65 лет
гость
11:33
по себе людей не судят
Все верно!только по тебе и твоему идолу сужу!
а нормальный для кого?
для той московской кодлы на волне "народной" любви которая его усадила в кресло!
Ну понятно, потому что мозгов у тебя нет! Да и еще язык поворачивается писать гадости про единственного нормального губернатора.
о покойниках ничего! либо только правда!
только недалекие люди могут находить положительные моменты МСЕ на посту губернатора.
для той московской кодлы на волне "народной" любви которая его усадила в кресло!
только недалекие люди могут находить положительные моменты МСЕ на посту губернатора.
Какая московская кодла? Он сам пошел на выборы, потому что не мог смотреть спокойно на то, что происходило на тот момент в крае.И поверьте, что сделать он за полтора года смог вполне прилично что хорошего. Уж явно больше, чем тот же Карлин за целых 13 лет. И уж тем более больше чем Суриков.
Какая московская кодла? Он сам пошел на выборы,
вы и в правду такой наивный розовый пони?!
есть хорошая русская поговорка про таких наивных( еще неизвестно что хуже!) и ваших"святых"
-простота хуже воровства!