Кто любит быстро, но вкусно. Пасхальный кулич по особому рецепту

Наверняка к Пасхе у вас уже припасен рецепт отличного кулича. Пышного, красивого, румяного, на приготовление которого нужно потратить как минимум полдня. Это хорошо, если у вас есть на это время. А как быть хозяйкам, которые любят вкусно, но быстро? Или тем, у кого просто мало времени? Поможет рецепт от бабушки Алейки. Знакомьтесь – бездрожжевой кулич. Кстати, ничем не отличается от обычного. Проверено!

Пасхальный кулич без дрожжей

Время приготовления: 1 час 20 мин.

Что понадобится

1,5 ст. муки "Алейка"

250 г творога

2 яйца

1 яичный белок для глазури

1 ст. сахара

сливочное масло

10 г разрыхлителя

1 ч.л. ванилина

изюм

лимон

сахарная пудра

подсолнечное масло "Алейка"

Как готовить?

1. В чашу для блендера разбиваем два яйца, насыпаем сахар и взбиваем все до белой пены. Совет: лучше использовать охлажденные яйца.

2. Добавляем размягченное сливочное масло и снова взбиваем.

3. Всю массу выливаем в отдельную миску и постепенно добавляем творог.

4. В отдельной миске смешиваем муку, разрыхлитель и ванилин. На мелкой терке трем цедру лимона. Можно использовать цедру апельсина.

5. Мучную смесь соединяем с творожной, добавляем промытый изюм, перемешиваем и тесто готово.

6. Выкладываем тесто в форму. Не забудьте смазать дно формы подсолнечным маслом.

7. Разогреваем духовку до 180 градусов и отправляем в нее кулич на час.

8. Покрываем готовый кулич белковой глазурью.

Все готово. С праздником Светлой Пасхи!

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