Кто любит быстро, но вкусно. Пасхальный кулич по особому рецепту

Наверняка к Пасхе у вас уже припасен рецепт отличного кулича. Пышного, красивого, румяного, на приготовление которого нужно потратить как минимум полдня. Это хорошо, если у вас есть на это время. А как быть хозяйкам, которые любят вкусно, но быстро? Или тем, у кого просто мало времени? Поможет рецепт от бабушки Алейки. Знакомьтесь – бездрожжевой кулич. Кстати, ничем не отличается от обычного. Проверено!
Пасхальный кулич без дрожжей
- Время приготовления: 1 час 20 мин.
Что понадобится
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1,5 ст. муки "Алейка"
250 г творога
2 яйца
1 яичный белок для глазури
1 ст. сахара
сливочное масло
10 г разрыхлителя
1 ч.л. ванилина
изюм
лимон
сахарная пудра
подсолнечное масло "Алейка"
Как готовить?
1. В чашу для блендера разбиваем два яйца, насыпаем сахар и взбиваем все до белой пены. Совет: лучше использовать охлажденные яйца.
2. Добавляем размягченное сливочное масло и снова взбиваем.
3. Всю массу выливаем в отдельную миску и постепенно добавляем творог.
4. В отдельной миске смешиваем муку, разрыхлитель и ванилин. На мелкой терке трем цедру лимона. Можно использовать цедру апельсина.
5. Мучную смесь соединяем с творожной, добавляем промытый изюм, перемешиваем и тесто готово.
6. Выкладываем тесто в форму. Не забудьте смазать дно формы подсолнечным маслом.
7. Разогреваем духовку до 180 градусов и отправляем в нее кулич на час.
8. Покрываем готовый кулич белковой глазурью.
Все готово. С праздником Светлой Пасхи!
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Видео: "Россия 24"
Комментарии
А сливочного масла сколько?
Да, вопрос со сливочным маслом не ясен...