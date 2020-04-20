Пострадает 80% населения. Эксперт о грядущей волне банкротств в Алтайском крае

Почти все жители региона, имеющие кредиты, не смогут выйти из этого кризиса без проблем. Просрочки, испорченная кредитная история, банкротство – такие последствия прогнозирует руководитель ассоциации по защите прав заемщиков Антон Доровских. В "Переговорке" на amic.ru он рассказал, кому не помогут кредитные каникулы, кому и как можно признать свою неплатежеспособность и почему многим не удастся выйти "сухими из воды".

01:07 "Кредитные каникулы распространяются на сумму до 250 тысяч рублей для физических лиц, до 100 тысяч рублей – по кредитной карте, 300 тысяч – для ИП. К нам обращаются граждане, которые хотели бы воспользоваться этой возможностью, но не попадают под эти лимиты". О том, что кредитные каникулы подходят далеко не всем.

02:58 "Получить каникулы можно, только если у вас уменьшился доход за предыдущий месяц более чем на 30%". Как и куда обращаться, какие документы предоставить, чтобы вам дали отсрочку (и снова в минусе те, кто имеет неофициальный доход).

05:10 "Число обращений по банкротству физлиц увеличивалось и до марта 2020 года и будет еще больше расти".

06:14 "К нам обратилась индивидуальный предприниматель, у нее столовая. Все, март – и бизнес встал колом. Нельзя работать. Штрафы больше, чем доход от работы". О том, что раньше бизнес старался выкрутиться, чтобы не портить кредитную историю, а теперь вынужден идти на банкротство.

06:54 "Практика показала, что у многих предпринимателей не такой большой запас, который обеспечит этот простой. Если простой сохранится в апреле-мае, то можно ждать волны банкротств среди ИП". Но стоит ли уже банкротиться или лучше еще подождать?

07:30 "Если человек понимает, что не сможет платить, то он обязан заявить себя банкротом, это даже в законе прописано". О том, что в сегодняшних условиях банкротство не должно вызывать стеснения.

10:17 "Есть имущество, которое нельзя ни арестовать, ни изъять у должника. Допустим, это единственное жилье, предметы первой необходимости. А вот если речь идет об автомобиле, то он выставляется на торги, реализуется и покрываются обязательства по банкротству". О том, как устроена процедура банкротства.

11:36 "Риски такие есть". О том, почему могут отказать в процедуре банкротства и по каким причинам списать долги могут только частично.

12:32 "На практике мы сталкиваемся с ситуацией, когда заемщику обездвиживают заявление (на банкротство) и не предоставляют ему финансового управляющего, потому что нет заинтересованных, которые взялись бы за его процедуру. Мы сталкивались с ситуацией, когда человек сам пытался полгода, потом пришел к нам, и мы тогда уже подключились к процессу". О том, почему без юридической помощи сложнее (да практически невозможно) оформить банкротство.

13:28 "Чтобы подтвердить свое ответственное поведение как заемщика, нужно письменно обратиться в каждый банк, где у вас есть кредит, с заявлением о реструктуризации (долга) либо (кредитных) каникулах. Даже если вы не проходите по критериям, которые указаны в законе, банк вправе решить сам, дать вам каникулы или не дать в той или иной ситуации". Что делать тем, кому уже нечем платить за кредиты.

14:12 "Если банк отказал, вы можете платить столько, сколько можете платить: если платеж 5 тысяч, вы можете платить тысячу, например. Кредитная история портится, сразу скажу. Но это дает в какой-то момент доказательство того, что вы "порядочный заемщик". Но если это происходит долгий период, и вы понимаете, что перспектив войти в график почти нет, рекомендую резко остановиться в платежах". О том, как будет развиваться ситуация, если вы перестали платить по кредиту.

17:09 "Суд не встанет на сторону заемщика. Мы точно понимаем, что это 100% проигрышное дело. Но оно выигрышное для заемщика в том, что, во-первых, он выиграет для себя время – примерно от трех месяцев до года. В суде можно повлиять и на штрафы, и на пени. Можно их резко уменьшить, и останется только основной долг и проценты. Ну а дальше уже рассчитываться по мере возможности: хоть год, хоть 5 лет, хоть 10".

17:34 "Если уж вы берете кредит, то планируйте его на маленький срок. Хотя бы 10-12 месяцев. Потому что все, что больше года, очень непредсказуемо". О том, как поступить тем, кому именно сейчас нужен кредит.

18:16 "Процентов 80 населения, кто имеет кредиты, обязательно пострадает, прочувствует на себе эти все неудобства. Тяжело будет выйти "сухим из воды": с чистой кредитной историей, без просрочек и таких последствий, как банкротство и прочее". О том, как ударит по населению нестабильная экономическая ситуация в стране.

18:34 "С ипотекой на самом деле все серьезнее. Буквально 2-4 месяца просрочки, и банк уже может выйти в суд с требованием погасить полную задолженность через реализацию этой квартиры. Те же маткапиталы, которые использовались в этой же ипотеке, могут, к сожалению, сгореть". О том, как пострадает рынок ипотечного кредитования.

19:34 Как себя обезопасить, спросили мы. И вот как, ответил Доровских: "Только резким увеличением дохода или хотя бы сохранением его на том уровне, который был до марта. Если уж выгребать, то нужно какие-то новые источники дохода искать. Здесь очень сложно не включать предпринимательские мозги, нужно искать новые возможности. Те, кто не гибкий, они очень пострадают".

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