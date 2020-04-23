Американец со своей глухой и слепой собакой покорил соцсети

Собачка Слива не слышит и не видит с рождения. Но ее хозяин все равно делает ее самой счастливой собакой в мире. Эйден Манн – помощник ветеринара, проживающий в Америке, штат Теннесси.
На "ТикТоке" он выложил очаровательное видео, на котором будит свою чувствительную собаку. В ролике Эйден аккуратно дует собаке на мордочку, тем самым давая понять, что он находится рядом с ней. В ответ овчарка просыпается и пытается сообразить, где находится хозяин. Молодой человек моментально обнимает ее, тем самым показывая, что он рядом.
Видео набрало уже больше 12 миллионов просмотров. Пользователи не перестают восхищаться такой настоящей любовью.
Комментарии
здорово
Это любоффф