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Американец со своей глухой и слепой собакой покорил соцсети

, ИА "Амител"
Трогательная дружба с необычной собакой многих не оставила равнодушными

Собачка Слива не слышит и не видит с рождения. Но ее хозяин все равно делает ее самой счастливой собакой в мире. Эйден Манн – помощник ветеринара, проживающий в Америке, штат Теннесси.

На "ТикТоке" он выложил очаровательное видео, на котором будит свою чувствительную собаку. В ролике Эйден аккуратно дует собаке на мордочку, тем самым давая понять, что он находится рядом с ней. В ответ овчарка просыпается и пытается сообразить, где находится хозяин. Молодой человек моментально обнимает ее, тем самым показывая, что он рядом. 

Видео набрало уже больше 12 миллионов просмотров. Пользователи не перестают восхищаться такой настоящей любовью.

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Комментарии

23.04.2020 07:57
- гость -

здорово

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