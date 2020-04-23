Американец со своей глухой и слепой собакой покорил соцсети

Собачка Слива не слышит и не видит с рождения. Но ее хозяин все равно делает ее самой счастливой собакой в мире. Эйден Манн – помощник ветеринара, проживающий в Америке, штат Теннесси.

На "ТикТоке" он выложил очаровательное видео, на котором будит свою чувствительную собаку. В ролике Эйден аккуратно дует собаке на мордочку, тем самым давая понять, что он находится рядом с ней. В ответ овчарка просыпается и пытается сообразить, где находится хозяин. Молодой человек моментально обнимает ее, тем самым показывая, что он рядом.

Видео набрало уже больше 12 миллионов просмотров. Пользователи не перестают восхищаться такой настоящей любовью.