Чтобы не плоская и не квадратная. Тренировка для самой "приключенческой" части тела

Россияне шутливо в соцсетях переименовали самоизоляцию в салоизоляцию и практически поголовно жалуются на набранные килограммы. Ведь в последний месяц у большинства пробежки идут по короткой дистанции: диван (кресло) – кухня – диван с небольшими вариациями. Меж тем лето все ближе. И чтобы не кутаться стыдливо в бесформенные мешки, скрывая заплывшие салом телеса, прямо с сегодняшнего дня приступайте к тренировкам. Вместо ужина.
А начать предлагаем вам с тренировки той части тела, которой трудно без приключений, но в условиях самоизоляции заскучала и стала "плоской", "квадратной" или слишком мягкой. Да, сегодня тренируем ягодицы по специальному комплексу, который разработал известный барнаульский тренер Илья Казюра.
"Это на 100% проверенная программа, которая при нормальной схеме дает обалденные результаты!" – уверяет тренер.
Советы от тренера:
- Чтобы добиться эффекта, выполняйте комплекс упражнений 2-3 раза в неделю.
- Рекомендую начинать с одного-двух сетов и постепенно увеличить нагрузку до трех-четырех.
- Отдых между подходами от 1 до 1,5 минуты. В переразгибании и отведении бедра можно не отдыхать (делать подряд, чередуя ноги).
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