Чтобы не плоская и не квадратная. Тренировка для самой "приключенческой" части тела

Россияне шутливо в соцсетях переименовали самоизоляцию в салоизоляцию и практически поголовно жалуются на набранные килограммы. Ведь в последний месяц у большинства пробежки идут по короткой дистанции: диван (кресло) – кухня – диван с небольшими вариациями. Меж тем лето все ближе. И чтобы не кутаться стыдливо в бесформенные мешки, скрывая заплывшие салом телеса, прямо с сегодняшнего дня приступайте к тренировкам. Вместо ужина.



А начать предлагаем вам с тренировки той части тела, которой трудно без приключений, но в условиях самоизоляции заскучала и стала "плоской", "квадратной" или слишком мягкой. Да, сегодня тренируем ягодицы по специальному комплексу, который разработал известный барнаульский тренер Илья Казюра.

"Это на 100% проверенная программа, которая при нормальной схеме дает обалденные результаты!" – уверяет тренер.

Советы от тренера: