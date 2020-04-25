Шаг к идеальной фигуре. Эффективные упражнения от известного тренера

Продолжаем бороться с ленью, апатией и лишними килограммами на самоизоляции. И очередной комплекс упражнений от тренера Ильи Казюры поможет набраться энергии и сделать тело стройнее и выносливее. Совет: выполняйте упражнения в своем темпе, прекращайте, если чувствуете боль.
Комплекс включает в себя:
1. Приседание в стиле "Сумо" + выпад конькобежца 3-4 сета/10-15 повторений (одно приседание, два выпада в левую и правую стороны считаются как одно повторение).
2. Болгарские выпады 3-4 сета по 12-15 повторений.
3. Переразгибание бедра лежа на животе 3 сета/ 20-40 повторений
4. Ягодичный мостик 3-4/20-15 повторений.
5. Отжимания от пола с коленей 3-4/20 повторений.
Отдых между упражнениями и сетами от 1 до 2 минут, по состоянию.
6. Отжимания от пола с узкой постановкой рук (с коленей) 3-4/20.
7. Отжимания на трицепс спиной к дивану.
8. Пресс: подъем ног с отрывом таза 3-4/ 30-20.
9. Пресс: "складной нож" 3-4/25-15.
10. Планка в статике 2-3/1-2 минуты.
11. Лодочка в статистике 2-3/1-2 минуты .
Комментарии
может хватит уже рекламировать это шарлатана!? и почему не указываете, что это реклама шарлатанства!?
это тренер опять сейчас будет продавать всякие добавки, чтобы заработать на людях! Видел его в Сафари... ужасный скользкий хитрый человек! Тупо разводит людей на большие деньги!