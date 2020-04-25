Шаг к идеальной фигуре. Эффективные упражнения от известного тренера

Продолжаем бороться с ленью, апатией и лишними килограммами на самоизоляции. И очередной комплекс упражнений от тренера Ильи Казюра поможет набраться энергии и сделать тело стройнее и выносливее. Совет: выполняйте упражнения в своем темпе, прекращайте, если чувствуете боль.

Комплекс включает в себя:

1. Приседание в стиле "Сумо" + выпад конькобежца 3-4 сета/10-15 повторений (Одно приседание два выпада в левую и правую стороны считаются как одно повторение).

2. Болгарские выпады 3-4 сета по 12-15 повторений.

3. Переразгибание бедра лежа на животе 3 сета/ 20-40 повторений

4. Ягодичный мостик 3-4/20-15 повторений

5. Отжимания от пола с коленей 3-4/20 повторений

Отдых между упражнениями и сетами от 1 до 2 минут, по состоянию

6. Отжимания от пола с узкой постановкой (рук с коленей) 3-4/20

7. Отжимания на трицепс спиной к дивану

8. Пресс: подъём ног с отрывом таза 3-4/ 30-20

9. Пресс: "складной нож" 3-4/25-15

10. Планка в статике 2-3/1-2 минуты

11. Лодочка в статистике 2-3/1-2 минуты