Ипотека под 8,5% – это кабала. Почему подешевеет "вторичка", а новострой – нет

Рынок недвижимости Барнаула ждет рост цен. Этому поспособствует и льготная ипотека от государства. Но иначе сфере строительства никак не помочь. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказал экс-президент союза риелторов Барнаула и Алтая, руководитель агентства недвижимости "Перспектива24" Дмитрий Дворядкин. Он пояснил, как меняются цены на квартиры, почему "первичка" должны быть дороже "вторички", что будет со ставкой по ипотеке и как в России провалили цифровизацию в сфере оформления сделок.

02:23 "Это не паника. Это весенняя активность". Эксперт об апрельском спросе на жилье.

03:00 "На рынке Барнаула нет больших штормов, как в крупных городах. Но есть вероятность снижения цен из-за сокращения доходов граждан". Прогноз по вторичному рынку "недвижки" и поддержке государства, которая может уравновесить ситуацию.

05:19 "Скорее всего, льготных видов ипотеки будет еще больше". О том, что власти на самом деле дают реальную помощь.

06:04 "Это как с автомобилем: новый стоит дороже старого. Государство в последние годы плавно подводило рынок недвижимости к таким же основам. Если жилье новое, оно и должно стоит дорого". О том, чем новостройки лучше "вторички" и почему за это нужно платить больше.

07:26 "Прогнозы по росту цен на 20-25% к концу года сбываются. Уже почти достроенные дома не подорожают. А вот по новым ЖК пока непонятно. Если будет льготная ипотека, то цены будут расти, новостройки будут продаваться. Если нет, то снизятся значительно". От чего зависит стоимость "первички".

09:33 "Если быстро всех выпустят, то будем считать, что отделались легким испугом. Если это продлится до сентября, то проблем будет много". Появятся ли в Барнауле долевки-долгострои?

11:02 "Не все было благополучно с домами на Партизанской, 76, Ленина, 195а". А как теперь?

12:40 "Да, можно поехать на завод и дешевле купить авто прямо с конвейера. Но все забывают, что машину еще надо перегнать, в дороге бывают форс-мажоры". О том, как выбрать застройщика и почему 70% клиентов покупают не ту квартиру, какую хотели.

17:45 "С риелтором человек продает квартиру на 5-7% дороже, чем если бы он продавал ее сам. Наша комиссия в среднем по рынку – 3% от стоимости". А платят ли застройщики за помощь в продаже своих квартир специалистам по недвижимости?

18:45 "Мы много слышали о чудесах цифровизации. Вот сейчас появилась потребность передавать документы в электронном виде, а все равно приходится приезжать в Росреестр и подписывать соглашение на электронную передачу документов". О том, как в первую неделю апреля рынок недвижимости встал из-за одного пункта в законе.

20:20 "Ответственность всех агентств, входящих в союз риелторов Барнаула и Алтая, застрахована на 32 млн рублей". И если специалист по недвижимости допустит ошибку, клиенту возместят ущерб.

21:54 "Через две недели после снятия ограничений по перемещению будет понятно, что происходит на рынке". Эксперт ожидает новые меры от государства.

22:24 "Еще можно найти ипотеку за 8,5%". Как менялась ставка в апреле.

22:59 "Мы слышали слова нового премьер-министра, что 8,5% – это кабала. Наконец к управлению страной приходят экономисты. Льготная ипотека под 6,5% – первая ласточка к улучшению". Эксперт ожидает, что ЦБ опустит ключевую ставку.

24:30 "В 80% случаев квартиру покупают за счет продажи старой. Новых денег приходит не так много". Об ошибочном мнении, что раз нет работы, то и квартиры дорожать не должны.

26:45 "Эра торговых центров канула в прошлое (их сейчас в избытке). Встала проблема качественной офисной недвижимости. В самом густонаселенном районе города – Индустриальном – колоссальный дефицит офисов. Есть даже очередь, а цена выше, чем в центре". О рынке коммерческой недвижимости и нехватке технопарков.

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