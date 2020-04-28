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Ипотека под 8,5% – это кабала. Почему подешевеет "вторичка", а новострой – нет

, ИА "Амител"
Как изменятся цены на жилье, появятся ли новые долгострои и почему покупать квартиру с риелтором выгоднее, чем самому

Рынок недвижимости Барнаула ждет рост цен. Этому поспособствует и льготная ипотека от государства. Но иначе сфере строительства никак не помочь. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказал экс-президент союза риелторов Барнаула и Алтая, руководитель агентства недвижимости "Перспектива24" Дмитрий Дворядкин. Он пояснил, как меняются цены на квартиры, почему "первичка" должны быть дороже "вторички", что будет со ставкой по ипотеке и как в России провалили цифровизацию в сфере оформления сделок.

02:23 "Это не паника. Это весенняя активность". Эксперт об апрельском спросе на жилье.

03:00  "На рынке Барнаула нет больших штормов, как в крупных городах. Но есть вероятность снижения цен из-за сокращения доходов граждан". Прогноз по вторичному рынку "недвижки" и поддержке государства, которая может уравновесить ситуацию.

05:19 "Скорее всего, льготных видов ипотеки будет еще больше". О том, что власти на самом деле дают реальную помощь.

06:04 "Это как с автомобилем: новый стоит дороже старого. Государство в последние годы плавно подводило рынок недвижимости к таким же основам. Если жилье новое, оно и должно стоит дорого". О том, чем новостройки лучше "вторички" и почему за это нужно платить больше.

07:26 "Прогнозы по росту цен на 20-25% к концу года сбываются. Уже почти достроенные дома не подорожают. А вот по новым ЖК пока непонятно. Если будет льготная ипотека, то цены будут расти, новостройки будут продаваться. Если нет, то снизятся значительно". От чего зависит стоимость "первички".

09:33 "Если быстро всех выпустят, то будем считать, что отделались легким испугом. Если это продлится до сентября, то проблем будет много". Появятся ли в Барнауле долевки-долгострои?

11:02 "Не все было благополучно с домами на Партизанской, 76, Ленина, 195а". А как теперь?

12:40 "Да, можно поехать на завод и дешевле купить авто прямо с конвейера. Но все забывают, что машину еще надо перегнать, в дороге бывают форс-мажоры". О том, как выбрать застройщика и почему 70% клиентов покупают не ту квартиру, какую хотели.

17:45 "С риелтором человек продает квартиру на 5-7% дороже, чем если бы он продавал ее сам. Наша комиссия в среднем по рынку – 3% от стоимости". А платят ли застройщики за помощь в продаже своих квартир специалистам по недвижимости?   

18:45 "Мы много слышали о чудесах цифровизации. Вот сейчас появилась потребность передавать документы в электронном виде, а все равно приходится приезжать в Росреестр и подписывать соглашение на электронную передачу документов". О том, как в первую неделю апреля рынок недвижимости встал из-за одного пункта в законе.

20:20 "Ответственность всех агентств, входящих в союз риелторов Барнаула и Алтая, застрахована на 32 млн рублей". И если специалист по недвижимости допустит ошибку, клиенту возместят ущерб.

21:54 "Через две недели после снятия ограничений по перемещению будет понятно, что происходит на рынке". Эксперт ожидает новые меры от государства.

22:24 "Еще можно найти ипотеку за 8,5%". Как менялась ставка в апреле.

22:59 "Мы слышали слова нового премьер-министра, что 8,5% – это кабала. Наконец к управлению страной приходят экономисты. Льготная ипотека под 6,5% – первая ласточка к улучшению". Эксперт ожидает, что ЦБ опустит ключевую ставку.

24:30 "В 80% случаев квартиру покупают за счет продажи старой. Новых денег приходит не так много". Об ошибочном мнении, что раз нет работы, то и квартиры дорожать не должны.

26:45 "Эра торговых центров канула в прошлое (их сейчас в избытке). Встала проблема качественной офисной недвижимости. В самом густонаселенном районе города – Индустриальном – колоссальный дефицит офисов. Есть даже очередь, а цена выше, чем в центре". О рынке коммерческой недвижимости и нехватке технопарков.  

Смотрите другие выпуски "Переговорки":

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

28.04.2020 15:24
гость

Рынок недвижимости Барнаула ждет рост цен

Работы же нет, кушать нечего, приходится недвижимость покупать

28.04.2020 15:35
- гость -

И любой кредит кабола.

28.04.2020 15:37
- гость -

3% от стоимости.. простите, а за что такие деньги?? за то что объявление в газетку дал? Все справки и необходимые документы оформляет как правило сам хозяин, или надо оформлять нотариальную доверенность, которая стоит 2000 руб., и сомневаюсь что ее стоимсть риэлтор в комиссию вкладывает.. Договор купли-продажи заполняется юристами мфц, тоже кстати за деньги и их услуги тоже оплачивает покупатель-продавец.. Никакой юридической ответственности за чистоту сделки риэлтор не несет. Если при покупке жилья еще можно понять и принять наличие риэлтора (и то, только по рекомендациям, что б хоть чуть чуть доверять можно было), то для продажи он вообще не нужен, да еще и за 3% от стоимости

28.04.2020 15:38
- гость -

ну и зачем нужен риэтлор при продаже жилья за такие деньги??? я про 3%. Я понимаю, конечно все кушать хотят, но не столько же, совесть то иметь надо!

28.04.2020 15:47
- гость -

Известный факт: когда в новостях каждый день начинают мелькать про рост цент на недвижимость - значит застройщиков конкретно уже прижимает. Скоро баннерами начнут улицы завешивать.
Рост цен будет такой же, как в 2015, т.е Отрицательный )))
Так что летом покупайте доллары, а в след.году по льготной ипотеке подешевевшее жилье на вторичке, оно там может до 30% упасть.

28.04.2020 15:53
- гость -

есть тупенькие и им как раз и нужен риэлтер

28.04.2020 15:55
- гость -

ну и зачем нужен риэтлор при продаже жилья за такие деньги???
_______________

Именно такой как Дворядкин и вправду совершенно не нужен никому. Но бывают и сложные случаи и вот тогда услуги АН необходимы.

28.04.2020 16:01
технарь

о, у строителей конвейер затормозил, народ коробочки со стенками картонными и помойками во дворе (это прогрессивно, когда нет мусоропровода, ну дешевле для строителя) берет неохотно?
хрущи хоть из кирпича были, а навесные фасады новоделов даже у ЖИ на Малахова облезают, хорошо хоть не горели ещё толком... будет дорожать, ага, капремонтом цена прирастет

28.04.2020 16:14
сельпо

разве в Барнауле промышленность собирается рости, думаю что нет . ? для кого это жилье,

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