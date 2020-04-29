Вкуснейший завтрак для повышения работоспособности. До безобразия просто и полезно

Весной наш организм страдает от авитаминоза, а в условиях самоизоляции и отсутствия прогулок ему становится совсем непросто. Поддержать силы и добавить энергии поможет правильное и сбалансированное питание, в котором много полезного белка. Начинаем правильно питаться прямо сегодня. Готовим вкуснейшую мексиканскую тортилью с овощами и хумусом.
Причем тут хумус? Все просто: он содержит полезный растительный белок и легко усваивается. А кроме того: нормализует обменные процессы, помогает наладить пищеварение, снизить вес (скоро лето, помните же?). А также улучшает мозговую деятельность (полезно для тех, кто много учится и работает), укрепляет нервную систему (тут вообще без комментариев), повышает работоспособность, придает силы и замедляет процессы старения. А еще хумус – отличный источник железа, фолиевой кислоты, фосфора и витамина B.
Итак, готовим:
Тортилья с овощами и хумусом
Что потребуется?
- капуста (брокколи и цветная)⠀
- фасоль красная консервированная
- хумус (у нас вкусный и полезный от @hummus22)
- листья салата
- укроп
- красный лук
- кукурузные тортильи (можно взять лаваш или питу)
- специи для запекания капусты: сухой чеснок, куркума, паприка, соль
Как готовить?
1. Замороженную капусту залить кипятком на 10 минут, затем откинуть на дуршлаг, дать стечь.
2. Выложить капусту в противень, посолить, посыпать специями, сбрызнуть немного оливковым маслом. Поставить в разогретую до 200°С духовку на 15 минут.
3. Тортилью разрезать пополам, смазать хумусом, посыпать зеленью укропа, выложить листья салата, фасоль, полукольца красного лука.
4. Завернуть в виде рожка, вложись туда капусту и томаты.
Можно подрумянить и слегка прижарить на гриле.
Очень удобно взять с собой как на перекус, так и на обед.⠀
Приятного аппетита!
Комментарии
вкусно, спасибо, что делаете. покупаем часто
Ем с утра икру(черная не очень нравится) ,запиваю хорошим вискарем (от пяти и больше) -также улучшает мозговую деятельность (полезно для тех, кто много учится и работает), укрепляет нервную систему (тут вообще без комментариев), повышает работоспособность, придает силы и замедляет процессы старения.
да вы, батенька, гурман - с утра вискарь пить