Вкуснейший завтрак для повышения работоспособности. До безобразия просто и полезно

Весной наш организм страдает от авитаминоза, а в условиях самоизоляции и отсутствия прогулок ему становится совсем непросто. Поддержать силы и добавить энергии поможет правильное и сбалансированное питание, в котором много полезного белка. Начинаем правильно питаться прямо сегодня. Готовим вкуснейшую мексиканскую тортилью с овощами и хумусом.



Причем тут хумус? Все просто: он содержит полезный растительный белок и легко усваивается. А кроме того: нормализует обменные процессы, помогает наладить пищеварение, снизить вес (скоро лето, помните же?). А также улучшает мозговую деятельность (полезно для тех, кто много учится и работает), укрепляет нервную систему (тут вообще без комментариев), повышает работоспособность, придает силы и замедляет процессы старения. А еще хумус – отличный источник железа, фолиевой кислоты, фосфора и витамина B.

Итак, готовим:

Тортилья с овощами и хумусом

Что потребуется?

капуста (брокколи и цветная)⠀

фасоль красная консервированная

хумус (у нас вкусный и полезный от @hummus22)

листья салата

укроп

красный лук

кукурузные тортильи (можно взять лаваш или питу)

специи для запекания капусты: сухой чеснок, куркума, паприка, соль

Как готовить?

1. Замороженную капусту залить кипятком на 10 минут, затем откинуть на дуршлаг, дать стечь.

2. Выложить капусту в противень, посолить, посыпать специями, сбрызнуть немного оливковым маслом. Поставить в разогретую до 200°С духовку на 15 минут.

3. Тортилью разрезать пополам, смазать хумусом, посыпать зеленью укропа, выложить листья салата, фасоль, полукольца красного лука.

4. Завернуть в виде рожка, вложись туда капусту и томаты.

Можно подрумянить и слегка прижарить на гриле.

Очень удобно взять с собой как на перекус, так и на обед.⠀

Приятного аппетита!