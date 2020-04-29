На зарядку становись. Бодрящий комплекс для красивой фигуры от известного тренера

Начинаем утро с бодрящей зарядки. Известный барнаульский тренер Илья Казюра подготовил комплекс упражнений, благодаря которому вы точно проснетесь. Бонусы после выполненных упражнений: повышение работоспособности и уверенности в своих силах. Еще бы, ведь не каждый сможет вот так начать утро!

Этот комплекс упражнений включает в себя:

1. Прыжки в разножку (если нет грыж, протрузий, травм коленных суставов) – 3-4 сета/10-15 повторений.

2. Шаг назад со стула – 3-4 сета по 12-20 повторений.

3. Переразгибание бедра лежа на животе – 3/20-40.

4. Отведение согнутой ноги на боку – 3-4/20-40.

5. Ягодичный мостик – 3-4/15-25.

6. Отжимания от пола с коленей – 3-4/12-20.

7. Отжимания от пола с узкой постановкой рук (с коленей) – 3-4/12-20.

8. Пресс: подъем ног с отрывом таза – 3-4/20-30.

9. Планка в статике – 2-3/1-2 минуты.

10. Лодочка в статике – 2-3/1-2 минуты.



Совет от тренера: отдых между упражнениями и сетами от 1 до 2 минут, по состоянию.

Напоминаем, что еще можно сделать, чтобы к лету достичь идеальной фигуры:

Чтобы не плоская и не квадратная. Тренировка для самой "приключенческой" части тела



