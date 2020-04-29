Среда, 29 Апрель, 07:31

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,57
€ 80,77
20°

93558 +6411
Обь
448см +6


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
видео

На зарядку становись. Бодрящий комплекс для красивой фигуры от известного тренера

, ИА "Амител"
Кто хочет быть красивым на пляже? Вместо холодильника – на отжимания

Начинаем утро с бодрящей зарядки. Известный барнаульский тренер Илья Казюра подготовил комплекс упражнений, благодаря которому вы точно проснетесь. Бонусы после выполненных упражнений: повышение работоспособности и уверенности в своих силах. Еще бы, ведь не каждый сможет вот так начать утро!   

Этот комплекс упражнений включает в себя:

  

1. Прыжки в разножку (если нет грыж, протрузий, травм коленных суставов) – 3-4 сета/10-15 повторений.
2. Шаг назад со стула – 3-4 сета по 12-20 повторений.
3. Переразгибание бедра лежа на животе – 3/20-40.
4. Отведение согнутой ноги на боку – 3-4/20-40.
5. Ягодичный мостик – 3-4/15-25.
6. Отжимания от пола с коленей – 3-4/12-20.
7. Отжимания от пола с узкой постановкой рук (с коленей) – 3-4/12-20.
8. Пресс: подъем ног с отрывом таза – 3-4/20-30.
9. Планка в статике – 2-3/1-2 минуты.
10. Лодочка в статике – 2-3/1-2 минуты.

Совет от тренера: отдых между упражнениями и сетами от 1 до 2 минут, по состоянию.

Материалы по теме

Напоминаем, что еще можно сделать, чтобы к лету достичь идеальной фигуры:

Чтобы не плоская и не квадратная. Тренировка для самой "приключенческой" части тела


 

 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
07:29
"Пойду к Томенко": директор "Оби" ищет 3,5 млн на зарплату 150 сотрудников бассейна 0
07:15
Лес и чистый воздух. Стоит ли покупать квартиру во время пандемии 0
07:02
На зарядку становись. Бодрящий комплекс для красивой фигуры от известного тренера 0
06:50
Вице-премьер надеется, что миллиарды из федерального бюджета помогут Алтайскому краю 3
06:35
Королева тьмы. Как выглядит модель с самой темной кожей в мире 0
06:28
Как отдыхаем на майские праздники и когда все-таки выходим на работу 0
06:13
Бросили на произвол. Шахтер с COVID-19 о том, почему на руднике так много заболевших 9
06:00
Чрезвычайную пожароопасность прогнозируют в двух районах Алтайского края 0
00:22
В Горном Алтае выявили новые случаи коронавируса 0
23:55
Путин пообещал авиапарад и салюты 9 мая 1
23:01
Водоснабжение восстанавливают в алтайском селе, в котором месяц нет воды 0
22:29
Луч надежды: что пообещал россиянам Путин после месячной самоизоляции 5
22:11
Владимир Путин поручил разработать очередной план поддержки малого и среднего бизнеса 2
21:47
Владимир Путин продлил нерабочие дни в России 0
21:30
Выступление Владимира Путина по коронавирусу. Текстовая онлайн-трансляция 2
21:17
Легковушка на высокой скорости протаранила кроссовер в Барнауле 0
20:19
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 30 0
20:09
Кинолог прокомментировал введение штрафа за лай собак по ночам 0
19:40
Названы главные источники стресса россиян во время самоизоляции 0
19:11
Прокуратура помогла восстановить водоснабжение в алтайском поселке 1
18:39
Жительница Барнаула застряла в США после запрета на перелеты 9
18:12
Дополнительные посты ДПС появились на границе Алтайского края и Новосибирской области 3
17:50
Барнаульский зоопарк показал трех новых постояльцев 0
17:35
Многомиллионные запасы защитных масок созданы в России 31
17:22
Чтобы не было приключений. СГК закроет ТЭЦ на карантин при ухудшении ситуации с COVID 2
17:12
Разработчик игры Homescapes выделил Барнаулу несколько миллионов на борьбу с COVID-19 5
17:03
Власти объяснили, как вырастут цены на коммунальные услуги в Барнауле 17
16:54
Улица имени Михаила Евдокимова появится в Барнауле 3
16:43
Бывшего барнаульского чиновника осудят за взяточничество и хищения из бюджета 8
16:33
Жители Алтайского края не бросились за льготной ипотекой 6
16:24
Владимир Путин обратится к россиянам 28 апреля 20
16:15
Жителям Алтайского края посоветовали не думать об отдыхе на базах в майские праздники 6
16:05
Одним районом больше. Карта распространения коронавируса в Алтайском крае 0
15:55
Эксперт усомнился в версии о происхождении коронавируса от летучих мышей 10
15:36
Офис, который всегда с тобой. Как упростить удаленную работу 0
15:29
За сутки в России выявили более шести тысяч новых случаев COVID-19 19
15:17
Ипотека под 8,5% – это кабала. Почему подешевеет "вторичка", а новострой – нет 10
15:07
МВД разработало кодекс этики для сотрудников полиции 11
14:55
Надезинфицировались. Продажи антисептиков и санитайзеров в России заметно упали 8
14:42
Поплакать и вытереть сопли. Водонаева рассказала, как победить стресс в самоизоляции 3
14:33
Три школы Алтайского края вошли в топ-300 России 6
14:19
Алтайский Росреестр рассказал, сколько проверок пришлось свернуть из-за COVID-19 4
14:04
Стал известен критерий завершения пандемии COVID-19 в России 5
13:53
Число заражений коронавирусом в мире перевалило за три миллиона 19
13:41
Экзамены на водительские права. Можно ли сдать во время пандемии и как они проходят? 0
13:29
В Рубцовске запретят ездить без защитной маски в общественном транспорте 5
13:15
Ковид ковидом, а пляж по расписанию: в Барнауле определили подрядчика на летний сезон 2
13:06
За сутки в Алтайском крае произошло 72 пожара, большинство из них – природные 3
12:55
Родительский день. Как, несмотря на пандемию, барнаульцы отправились на кладбища 11
12:44
Кредитные каникулы. Эксперт о том, кто может воспользоваться и что нужно о них знать 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.