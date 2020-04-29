На зарядку становись. Бодрящий комплекс для красивой фигуры от известного тренера

Начинаем утро с бодрящей зарядки. Известный барнаульский тренер Илья Казюра подготовил комплекс упражнений, благодаря которому вы точно проснетесь. Бонусы после выполненных упражнений: повышение работоспособности и уверенности в своих силах. Еще бы, ведь не каждый сможет вот так начать утро!
Этот комплекс упражнений включает в себя:
1. Прыжки в разножку (если нет грыж, протрузий, травм коленных суставов) – 3-4 сета/10-15 повторений.
2. Шаг назад со стула – 3-4 сета по 12-20 повторений.
3. Переразгибание бедра лежа на животе – 3/20-40.
4. Отведение согнутой ноги на боку – 3-4/20-40.
5. Ягодичный мостик – 3-4/15-25.
6. Отжимания от пола с коленей – 3-4/12-20.
7. Отжимания от пола с узкой постановкой рук (с коленей) – 3-4/12-20.
8. Пресс: подъем ног с отрывом таза – 3-4/20-30.
9. Планка в статике – 2-3/1-2 минуты.
10. Лодочка в статике – 2-3/1-2 минуты.
Совет от тренера: отдых между упражнениями и сетами от 1 до 2 минут, по состоянию.
Напоминаем, что еще можно сделать, чтобы к лету достичь идеальной фигуры:
Чтобы не плоская и не квадратная. Тренировка для самой "приключенческой" части тела
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