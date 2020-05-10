"Одна на всех, мы за ценой не постоим". Как День Победы отпраздновали во всем мире

Известная бразильская актриса Наталья Орейро на русском языке спела песню Булата Окуджавы "Нам нужна одна победа", а голливудская актриса Милла Йовович рассказала о своей бабушке Татьяне Поповой, которая в 16 лет стала фронтовой медсестрой. В Израиле мотоциклисты с флагами проехали по дворам ветеранов, а в Германии на Бранденбургских воротах сразу на четырех языках появилось "Спасибо". Три миллиона человек со всего мира приняли участие в виртуальном "Бессмертном полку", а песня "Этот День Победы" звучала на русском, арабском, тувинском языках и даже фарси. Как 8 и 9 мая в мире чествовали тех, кто сражался против фашизма, смотрите в нашем видеоролике.