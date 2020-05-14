Будет попахивать коррупцией. Алтайский депутат о поддержке бизнеса и людей в пандемию

Бюджет Алтайского края потерял в этом кризисе весомую часть доходов и не может помочь бизнесу деньгами, но власть предпринимает все возможные меры, чтобы выйти из коронавирусного кризиса с наименьшими потерями. А что делают депутаты, как поддерживают предпринимателей и население, какие сферы пострадают больше всего и стоит ли строже контролировать бизнес. Об этом и не только в "Переговорке" на amic.ru рассказал глава исполкома партии "Единая Россия", самый молодой депутат краевого парламента Денис Голобородько.

01:30 "В условиях пандемии власти приходится работать в режиме нон-стоп. О самоизоляции речи быть не может". О том, соблюдает ли сам Голобородько главное ограничение – запрет на выход из дома.

02:01 "Органы исполнительной власти на передовой. А мы, как законодательная, обеспечиваем процесс, чтобы они могли принимать быстрые и понятные решения. Каждый депутат отрабатывает и в своих округах". О том, что конкретно сейчас делают народные избранники.

04:48 "Бюджетники или малые предприятия жертвуют 50-100 тысяч рублей, крупные предприниматели – от 500 тысяч до 1 млн рублей. Уже собрали и потратили 3,4 млн рублей". Денис Голобородько рассказывает об инициативе партии по сбору денег на покупку средств защиты для волонтеров и медиков.

06:17 "Часть того, чтобы было запланировано на управленческие расходы, тратим на социальные нужды. Неделю назад передали два автомобиля "Лада Ларгус" горбольницам № 4 и № 5. Это 1,5 млн рублей". У "Единой России" тоже есть кубышка.

07:31 "Запросы бывают разного характера. Один, извините, просит о помощи с продуктовым набором, а кто-то – сигарет купить". О том, как партия выбирает, кому помогать.

09:43 "Заморозка цен на продукты – вроде как популярная мера для населения. Если уровень цен взлетит, а он уже взлетает, то эта экстраординарная мера, которая нужна в режиме повышенной готовности. Но на короткое время". Вот только за чей счет банкет?

12:18 "Они помогают ветеранам, пожилым людям. Это действие от сердца". Рассказывает, кто и как может стать волонтером. И есть ли случаи, когда студентов заставляют "волонтерить".

14:36 "Региональный бюджет по доходам составляет 112 млрд рублей. Сами мы зарабатываем 56 млрд рублей. И на конец года, по прогнозам, 13 млрд рублей потеряем". О колоссальном недоборе краевой казны и помощи из федерального бюджета.

16:17 "Туризм, торговля непродовольственными товарами серьезно просядут. Аграрии работают и настроены положительно, но пока непонятно, что будет из-за закрытия границ, ограничения таможенного режима". Об отраслях, которые пострадают больше всего.

17:18 "Если и есть недопонимание, то обсуждаем в закрытом режиме. Есть разные взгляды". О конфликтах исполнительной и законодательной власти региона.

20:00 "Виктор Томенко не говорил, что мы не хотим поддерживать бизнес, что у нас нет на это воли. Он просто честно ответил на вопрос не как политик, а как хозяйственник. Бизнесу понятно, что федеральные меры будут, а региональные мы пока только формируем". Денис Голобородько объяснил, почему заявление губернатора об отсутствии "тумбочки с деньгами" трактовали неверно.

22:30 "Мы не можем и не должны подходить индивидуально к каждому хозяйствующему субъекту, иначе это попахивает коррупциогенным фактором. Если бизнес не соблюдает условия безопасности, то надо применять меры ответственности". О толпах людей в "Леруа Мерлен" без масок и небольших магазинах, которые остаются закрытыми.