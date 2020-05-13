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Ветеран ВОВ стала блогером и собирает деньги для российских врачей

, ИА "Амител"
97-летняя Зинаида Корнева вдохновилась примером британского ветерана Тома Мура

Петербурженка Баба Зина прошла от Сталинграда до Берлина и в свои 97 еще готова воевать – с коронавирусом. Она создала блог, где рассказывает истории, приключившиеся с ней во время войны, и собирает деньги для семей медиков, умерших от коронавируса. Зинаида Корнева вдохновилась историей капитана Тома Мура, благодаря которому для британских врачей собрали 30 млн фунтов пожертвований. 

На момент публикации заметки вся нужная сумма, а это 3 миллиона рублей, почти собрана. Поддержать проект можно здесь

Быть героем – значит быть им всю жизнь.

 

Автор:
Мария Власова SMM 27-18-16

Комментарии

13.05.2020 07:20
CALIBR

Неужели всё так же плохо как и в стране загнивающего Запада,Англии ?

13.05.2020 07:40
- гость -

Она создала блог

Хочется верить))

13.05.2020 07:48
- гость -

А наш вождь и учитель на букву Н создал блог чтобы собирать деньги и вскрывать язвы общества.
PS Деньги ему нужны на бинты и зелёнку.

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