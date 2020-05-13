Петербурженка Баба Зина прошла от Сталинграда до Берлина и в свои 97 еще готова воевать – с коронавирусом. Она создала блог, где рассказывает истории, приключившиеся с ней во время войны, и собирает деньги для семей медиков, умерших от коронавируса. Зинаида Корнева вдохновилась историей капитана Тома Мура, благодаря которому для британских врачей собрали 30 млн фунтов пожертвований.

На момент публикации заметки вся нужная сумма, а это 3 миллиона рублей, почти собрана. Поддержать проект можно здесь.

Быть героем – значит быть им всю жизнь.