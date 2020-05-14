В Алтайском крае 12 мая ввели масочный режим. Барнаульцы по-разному реагируют на меру призванную снизить риск заражения, но на улицах людей в масках все-таки стало больше. Хотя в магазинах и в автобусах далеко не все надевают средство защиты от вируса. И получают косые взгляды от тех, кто правила соблюдает. "Да, неудобно носить, да, нужно потратить деньги, но здоровье близких важнее всего", – говорит один из барнаульцев. "Ну, раз такая зараза ходит, значит носить маску надо", – добавляет второй. Средства защиты сейчас, конечно, подорожали, но здоровье еще дороже, вздыхает третий. А кто-то принципиально шьет только свои маски из проверенных материалов, чтобы "химией не дышать". Корреспондент amic.ru спросил у барнаульцев, как они относятся к масочному режиму и готовы ли тратить на эти средства защиты.