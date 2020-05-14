Четверг, 14 Май, 12:26

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,58
€ 79,78
27°

242271 +0
Обь
419см -27


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
видео

"Раз такая зараза ходит". Барнаульцы о масочном режиме и затратах на маски

, ИА "Амител"
В маске в жару нелегко, но без нее страшно: а вдруг вирус или штраф

В Алтайском крае 12 мая ввели масочный режим. Барнаульцы по-разному реагируют на меру призванную снизить риск заражения, но на улицах людей в масках все-таки стало больше. Хотя в магазинах и в автобусах далеко не все надевают средство защиты от вируса. И получают косые взгляды от тех, кто правила соблюдает. "Да, неудобно носить, да, нужно потратить деньги, но здоровье близких важнее всего", – говорит один из барнаульцев. "Ну, раз такая зараза ходит, значит носить маску надо", – добавляет второй. Средства защиты сейчас, конечно, подорожали, но здоровье еще дороже, вздыхает третий. А кто-то принципиально шьет только свои маски из проверенных материалов, чтобы "химией не дышать".  Корреспондент amic.ru спросил у барнаульцев, как они относятся к масочному режиму и готовы ли тратить на эти средства защиты.

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Вячеслав Мельников Фотокореспондент +7-913-024-77-27

Комментарии

14.05.2020 11:28
месный

Деньги потратить нада, согласен, маски носить тоже. Видел в магазине но 1700 за 50 масок - вы там охренели?!?!?!?

14.05.2020 11:36
Вася

Как при аварии на Чернобыльской АЭС людям дали обычные масочки, авось пронесет.

14.05.2020 11:43
- гость -

Вот так страх одних (оп-а!) превращается в бабло других.

14.05.2020 11:45
- гость -

молодцы, опросили до смерти запуганных стариков! класс!

14.05.2020 11:47
- гость -

смешно! Когда люди отказываются от лечения, потому что денег на лекарства нет - это никого не волнует. А если человек по той же причине не носит маску - все, трындец! В ярче по цене одной маски можно купить три буханки свежайшего хлеба, если что. Ну или буханку хлеба и упаковку крупы. Или лучше сдохнуть с голоду, но - в маске?

14.05.2020 11:49
- гость -

В ярче по цене одной маски можно купить три буханки свежайшего хлеба, если что. Ну или буханку хлеба и упаковку крупы.

Даваайте пруфы. Фото ценников масок, хдеба и крупы.

14.05.2020 11:49
- гость -

кто-то принципиально шьет только свои маски из проверенных материалов, чтобы "химией не дышать"

Перед этим вырастив хлопок на своем индивидуальном подворье и соткав отрез.

14.05.2020 11:54
CALIBR

Вход в бомбоубежище в войну - бесплатный , спасение от коронавируса - на усмотрение утопающего,но платное. Государство - социальное,но денег на маски нет - держитесь.
Гуманитарка - сербам,испанцам,итальянцам и нашим "клятым друзьям" - американцам. Вот и думаешь ,Трамп - наш или не наш ?

14.05.2020 11:56
Кузя

Сегодня была в трех магазинах, на кассе никто не соблюдает дистанцию, маски если они есть, на подбородке, все дело в нашем менталитете. Бесит такое отношение людей....

14.05.2020 11:57
- гость -

Страх перед штрафом больше чем перед болезнью. Дожили...

14.05.2020 12:00
Гость

14.05.2020 11:36
Вася
Вообще-то были не "масочки",а респираторы.Плюс ОЗК.

14.05.2020 12:01
- гость -

14.05.2020 11:56
Кузя

Ну так попросите позвать старшего. Выскажите в корректной форме свои опасения. Думаю, вопрос решится в течение нескольких минут. Дисциплина такая вещь, что, если за ней не следит, нарушается.

14.05.2020 12:01
Как то так

14.05.2020 11:28
месный

Деньги потратить нада, согласен, маски носить тоже. Видел в магазине но 1700 за 50 масок - вы там охренели?!?!?!?

Про это вы уже во всех новостях написали, есть места где не отметились))

14.05.2020 12:03
- гость -

В 30 градусов от маски, ИМХО, больше вреда, чем пользы. Лицо под ней тут же намокает, плюс поправлять ее постоянно приходится, трогая лицо, чего бы как раз избежать. А уж маска на улице - вообще непонятно зачем. Лучше бы реально дистанцию соблюдали.

14.05.2020 12:05
- гость -

14.05.2020 12:01
- гость -
Ага, а старшего эти бараны как раз послушают. Тут тетеньке на кассе при мне замечание сделали, что не надо так близко подходить. Думаете, она отошла? Щаз. Она в крик пустилась. И в итоге так и не отошла.

14.05.2020 12:06
- гость -

Бесит такое отношение людей....

Наденьте маску сами и вежливо попросите людей у кассы отойти от вас на положенное расстояние. Можно еще перед походом в магазин валерьяночки глотнуть, чтоб не беситься. Собственно - все!

14.05.2020 12:09
Гость

14.05.2020 11:49
- гость -
Одна разовая маска в Ярче стоит 28 рублей. Где человек видел "буханки" хлеба по 9 руб.33 коп???

14.05.2020 12:12
- гость -


14.05.2020 12:09
Гость

14.05.2020 11:49
- гость -
Одна разовая маска в Ярче стоит 28 рублей. Где человек видел "буханки" хлеба по 9 руб.33 коп???


О чем и речь. Но оленям проще воздух испортиить и спрятать голову под одеяло, наслаждаясь ароматом.

14.05.2020 12:17
- гость -

Маски то хоть безопасные , лучше российских ИВЛ?

14.05.2020 12:23
- гость -

Где человек видел "буханки" хлеба по 9 руб.33 коп???

Не поверишь - в хлебном отделе. Причем я на него не только смотрю, но еще и каждый день покупаю. Тебе просто не повезло - этот хлеб разбирают очень быстро, прямо из печки. Но выпекают несколько раз в день небольшими порциями. Спроси у продавцов, в какое время они выкладывают этот хлеб - и наслаждайся! Приятного аппетита!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
12:20
Будет попахивать коррупцией. Алтайский депутат о поддержке бизнеса и людей в пандемию 0
12:14
Уникальный "пивной" антисептик начали производить на Алтае 0
12:06
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 800 6
12:01
Жара, пандемия, пляж. Как Барнаул встречает лето в мае 1
11:52
А что делает власть? Депутаты подготовили вопросы к отчету губернатора Алтайского края 0
11:41
Барнаульские работодатели начали тестировать работников на COVID-19 7
11:26
"Раз такая зараза ходит". Барнаульцы о масочном режиме и затратах на маски 20
11:16
ЕГЭ перенесли. На какой период и кому теперь можно его не сдавать? 0
11:06
Голосовать в России можно будет по почте 9
10:54
В Барнауле осудили мужчину, который почти год насиловал маленькую падчерицу 4
10:42
В ПФР посоветовали подождать с выплатами на ребенка, обещанными Владимиром Путиным 14
10:30
32 миллиарда. Общий объем вкладов жителей Алтая увеличился на 5,5% 1
10:20
Еще одна группа алтайских туристов вернется на родину из Таиланда 18 мая 4
10:08
В России задумались об объединении трех регионов 7
09:54
Магазинам посоветовали вызывать полицию для борьбы с покупателями без масок 36
09:43
Жителя Алтая задержали за призывы к свержению власти 11
09:30
Детский праздник с доставкой на дом. Как на Алтае отпразднуют 1 июня 0
09:26
Ребенок получил серьезные травмы в результате ДТП в Камне-на-Оби 0
09:09
Отец Хабиба Нурмагомедова впал в кому из-за неправильного лечения 4
08:48
Из-за коронавируса в российских школах могут пропасть общие перемены 14
08:32
Ученые рассказали, к чему приводит ежедневное употребление сладких напитков 4
08:19
Двойная поддержка. Эксперты оценили идею Минстроя дать дополнительные льготы по ЖКХ 1
08:04
Климатолог: летом 2020 года Россию ждут природные катаклизмы 0
07:50
Специалисты разработали простой способ обнаружения рака горла 0
07:33
Все идет по плану. Алтайские лагеря готовятся к открытию даже в условиях коронавируса 4
07:18
Алтайская коммунистка, призывавшая раздавать деньги россиянам, оказалась миллионершей 26
07:03
Алтайский ученый рассказал, могут ли комары быть переносчиками коронавируса 1
06:48
Животные, которые уверены, что они – лучшая компания в кровати 2
06:31
Назван возможный способ победить рак без применения лекарств 3
06:15
Два Алтая вошли в число регионов, где накладнее всего следовать санитарным правилам 19
06:03
Жарко и ветрено. В Алтайском крае воздух прогреется до +34°C 0
01:03
В Республике Алтай выявили два новых случая заражения коронавирусом 1
23:47
Барнаулец лишился денег при продаже садового участка 0
23:05
Депутаты предлагают наказывать россиян за нецелевое использование древесины 10
22:25
В Алтайском крае обозначили сферы, где планируют ввести послабления 0
22:01
В Затоне открыли движение по дороге на остров Шубинский 0
21:30
Идите на "Госуслуги". Пенсионный фонд отреагировал на давку в Барнауле 4
21:07
Житель Горного Алтая избил бывшую жену поленом 2
20:35
Стало известно, когда Томенко ослабит ограничения по коронавирусу 3
20:02
Еще 37 вахтовиков с Чаяндинского месторождения вернулись в Алтайский край 0
19:41
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 45 2
19:14
Банки начали отказывать в кредитах работникам пострадавших из-за пандемии отраслей 8
18:48
Житель Горно-Алтайска привез в полицию две гранаты 3
18:25
Стоимость патентов для ИП в Алтайском крае хотят снизить до символических 100 рублей 3
18:18
Поэтапное снятие ограничений из-за COVID-19 планируют в Алтайском крае 6
18:06
В ГИБДД рассказали подробности ДТП на трамвайных путях в Барнауле 8
17:55
В Барнауле работает группа мошенников, представляющаяся инспекторами горэлектросети 0
17:42
В России перенесли сроки сдачи ЕГЭ и отменили экзамены для девятиклассников 1
17:39
В Барнауле ответили на высказывание Собчак о худшем городе 16
17:20
Мишустин раскритиковал регионы за задержку выплат врачам, работающим с зараженными 3

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.