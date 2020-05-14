В Алтайском крае 12 мая ввели масочный режим. Барнаульцы по-разному реагируют на меру призванную снизить риск заражения, но на улицах людей в масках все-таки стало больше. Хотя в магазинах и в автобусах далеко не все надевают средство защиты от вируса. И получают косые взгляды от тех, кто правила соблюдает. "Да, неудобно носить, да, нужно потратить деньги, но здоровье близких важнее всего", – говорит один из барнаульцев. "Ну, раз такая зараза ходит, значит носить маску надо", – добавляет второй. Средства защиты сейчас, конечно, подорожали, но здоровье еще дороже, вздыхает третий. А кто-то принципиально шьет только свои маски из проверенных материалов, чтобы "химией не дышать". Корреспондент amic.ru спросил у барнаульцев, как они относятся к масочному режиму и готовы ли тратить на эти средства защиты.
Комментарии
Деньги потратить нада, согласен, маски носить тоже. Видел в магазине но 1700 за 50 масок - вы там охренели?!?!?!?
Как при аварии на Чернобыльской АЭС людям дали обычные масочки, авось пронесет.
Вот так страх одних (оп-а!) превращается в бабло других.
молодцы, опросили до смерти запуганных стариков! класс!
смешно! Когда люди отказываются от лечения, потому что денег на лекарства нет - это никого не волнует. А если человек по той же причине не носит маску - все, трындец! В ярче по цене одной маски можно купить три буханки свежайшего хлеба, если что. Ну или буханку хлеба и упаковку крупы. Или лучше сдохнуть с голоду, но - в маске?
В ярче по цене одной маски можно купить три буханки свежайшего хлеба, если что. Ну или буханку хлеба и упаковку крупы.
Даваайте пруфы. Фото ценников масок, хдеба и крупы.
кто-то принципиально шьет только свои маски из проверенных материалов, чтобы "химией не дышать"
Перед этим вырастив хлопок на своем индивидуальном подворье и соткав отрез.
Вход в бомбоубежище в войну - бесплатный , спасение от коронавируса - на усмотрение утопающего,но платное. Государство - социальное,но денег на маски нет - держитесь.
Гуманитарка - сербам,испанцам,итальянцам и нашим "клятым друзьям" - американцам. Вот и думаешь ,Трамп - наш или не наш ?
Сегодня была в трех магазинах, на кассе никто не соблюдает дистанцию, маски если они есть, на подбородке, все дело в нашем менталитете. Бесит такое отношение людей....
Страх перед штрафом больше чем перед болезнью. Дожили...
14.05.2020 11:36
Вася
Вообще-то были не "масочки",а респираторы.Плюс ОЗК.
14.05.2020 11:56
Кузя
Ну так попросите позвать старшего. Выскажите в корректной форме свои опасения. Думаю, вопрос решится в течение нескольких минут. Дисциплина такая вещь, что, если за ней не следит, нарушается.
14.05.2020 11:28
месный
Деньги потратить нада, согласен, маски носить тоже. Видел в магазине но 1700 за 50 масок - вы там охренели?!?!?!?
Про это вы уже во всех новостях написали, есть места где не отметились))
В 30 градусов от маски, ИМХО, больше вреда, чем пользы. Лицо под ней тут же намокает, плюс поправлять ее постоянно приходится, трогая лицо, чего бы как раз избежать. А уж маска на улице - вообще непонятно зачем. Лучше бы реально дистанцию соблюдали.
14.05.2020 12:01
- гость -
Ага, а старшего эти бараны как раз послушают. Тут тетеньке на кассе при мне замечание сделали, что не надо так близко подходить. Думаете, она отошла? Щаз. Она в крик пустилась. И в итоге так и не отошла.
Бесит такое отношение людей....
Наденьте маску сами и вежливо попросите людей у кассы отойти от вас на положенное расстояние. Можно еще перед походом в магазин валерьяночки глотнуть, чтоб не беситься. Собственно - все!
14.05.2020 11:49
- гость -
Одна разовая маска в Ярче стоит 28 рублей. Где человек видел "буханки" хлеба по 9 руб.33 коп???
14.05.2020 12:09
Гость
14.05.2020 11:49
- гость -
Одна разовая маска в Ярче стоит 28 рублей. Где человек видел "буханки" хлеба по 9 руб.33 коп???
О чем и речь. Но оленям проще воздух испортиить и спрятать голову под одеяло, наслаждаясь ароматом.
Маски то хоть безопасные , лучше российских ИВЛ?
Где человек видел "буханки" хлеба по 9 руб.33 коп???
Не поверишь - в хлебном отделе. Причем я на него не только смотрю, но еще и каждый день покупаю. Тебе просто не повезло - этот хлеб разбирают очень быстро, прямо из печки. Но выпекают несколько раз в день небольшими порциями. Спроси у продавцов, в какое время они выкладывают этот хлеб - и наслаждайся! Приятного аппетита!