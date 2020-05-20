Первая половина 2020 года – время потерь и разочарований. Ты долго планировал отпуск, копил деньги на море, выбрал тур. И вот уже второй месяц сидишь с забронированными билетами и не знаешь, полетишь или нет. А если нет, то что будет с деньгами? И вообще, когда же откроют границы и что будет с ценами на путешествия? Точных ответов никто не даст, пока не отступит коронавирус. Обо всем, что известно на сегодняшний день о туризме и его перспективах, рассказывает президент Алтайской региональной ассоциации туризма Александра Томашевич в "Переговорке" на amic.ru.

01:58 "Туристическим компаниям пока запрещено работать. Почти все ушли на удаленный режим. По-прежнему работают с клиентами, которые остались без запланированных путешествий в марте-мае". Но пока непонятно, сколько и какие компании уйдут с рынка.

03:30 "Март и апрель – это период раннего бронирования в Турцию. И сейчас достаточно много туристов, кто планировал полететь на отдых, но теперь не сможет". И им приходится менять или сдавать туры.

03:55 "Туристические агентства предлагают два варианта. Первый – перенос тура на другие даты. Если направление, количество дней и хотя бы один отдыхающий остаются прежними, то доплачивать за новый тур не придется". Почему это выгодно и многие ли соглашаются.

04:34 "Но если страна, отель и условия меняются, то тогда оператор предложит заморозить уже уплаченные деньги (депозитный сертификат). Турист может ими воспользоваться до 31 декабря 2020 года на любой тур, любое направление". О том, по какому курсу они замораживаются и придется ли потом доплачивать.

05:35 А как насчет возврата денег? Спойлер: "пока этот вариант не рассматривается".

05:42 "Пока базы закрыты до 1 июня, но к летнему сезону они готовятся. Многое зависит от социальной ответственности граждан". О том, что происходит с внутренним туризмом.

06:27 "Роспотребнадзор готовит список требований, при соблюдении которых туристические объекты смогут работать. Ношение масок, снятие с пола всех тканевых покрытий, наличие антисептиков в общественных местах – список огромный". Разумеется, это стоит денег. Но либо так, либо вообще не работать, говорит Томашевич.

07:25 "Мнения разные. Но я думаю, что на начальном этапе они не изменятся. А потом – вырастут". О том, что будет с ценами на отдых.

08:27 "У компаний есть отсрочка по уплате налогов на шесть месяцев, но она уже не спасает отрасль, ведь эти деньги все равно придется заплатить в сентябре-октябре при условии не очень понятного летнего сезона". О необходимости введения налоговых каникул.

09:46 "Какие-то компании просто уйдут с рынка, кто-то перейдет на удаленную работу и уже не вернется в офис". Александра Томашевич об изменении сферы туризма.

10:35 "Самый негативный сценарий для отрасли – не отработать летний сезон, начнем работать с октября. Основные продажи именно летом. А специалистов мало, поэтому все руководители стараются сохранить коллектив. Даже если приходится платить зарплату из своих средств". О том, что платить "минималку" в простое – это еще терпимо, а вот полгода – уже очень сложно.

12:23 "После каждого кризиса кто-то говорит, что туризм очень долго не будет доступен для простых людей, только для элиты. Понятно, что доходы упали. Но потребность выезжать сформирована. Может, мы будем путешествовать меньше, реже, в более дешевые отели". О том, что будет с отраслью.

14:55 "Первое, что сделаем после выхода на работу – соберем сотрудников, клиентов, напоим чаем с конфетами". О том, как туристические компании ждут снятия ограничений.

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