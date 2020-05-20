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Японцы наглядно показали, как быстро распространяется коронавирус

, ИА "Амител"
В эфире телеканала провели эксперимент, показывающий, как быстро вирус передается от человека к человеку

Японский телеканал NHK провел научный эксперимент у себя в студии, с помощью которого показал, как быстро распространяется вирус в помещении. На руки одного из десяти участников импровизированного заражения был нанесен специальный гель, который виден только при ультрафиолете. Далее была разыграна сцена в ресторане при шведском столе. В ходе получасового эксперимента выяснилось, что частицы невидимого вещества появились на коже каждого из участников, причем у троих из них они были обнаружены на лице.

 Видео, после которого вам захочется помыть руки. 

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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