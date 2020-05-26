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"Спит кто на полу, кто на кушетках". Депутат о врачах, лечащих людей с COVID на Алтае

, ИА "Амител"
Ирина Солнцева рассказала, в чем нуждаются врачи и все ли из них получили выплаты, обещанные президентом Владимиром Путиным

Заместитель председателя комитета по здравоохранению АКЗС Ирина Солнцева курирует в регионе работу медиков и родственников тех, кто лечит в госпиталях коронавирусных больных. В новом выпуске проекта amic.ru "Переговорка" она рассказала, в каких условиях живут врачи, почему в первое время медиков, рискующих своим здоровьем в закрытых на карантин учреждениях, не на что было кормить, к кому обращались за помощью, и кто, и как помогал. А еще Ирина Солнцева объяснила, почему в Алтайском крае ни один врач или медсестра не отказались идти в  "красную зону", уже зная о погибших коллегах в других регионах.

1:28 "1092 человека у нас непосредственно могут соприкоснуться или соприкасаются с инфекцией". Депутат АКЗС объяснила, какие специалисты оказались на "передовой" в этой "войне" и кто из них может рассчитывать на помощь государства.

2:52 Алтайские медики ждут денег за работу с больными, которые им обещал президент. Но суммы на деле оказались значительно меньше. И вот почему.

3:17 "А вы что, не боитесь? К нам относятся, как к изгоям". Ирина Солнцева рассказала, как сходила в гости к медикам в санаторий "Обь" и что она там увидела.

4:00 "Было состояние, что опять обманули, но нельзя так, не то время". Алтайские медики уверены, что им заплатили мало за работу с больными. Все дело в средней зарплате по региону, которая всего 24 тысячи рублей.

5:40 "У нас идут все, но за это надо людям платить". Ни один медработник в Алтайском крае не отказался работать с больными COVID-19. Ирина Солнцева возмущена, что за такую опасную работу им сразу не полностью перечислили все "президентские" выплаты.

6:55 "Попросили даже баскетбольный мяч". Депутат о том, в каких условиях живут медики в санатории "Обь" и с какими просьбами они к ней обращаются.

7:51 "Буквально на третьи-четвертые сутки нам звонят и говорят, вы знаете, ужасные условия, мы спим кто на полу, на матрацах, кто на кушетках, это же обычные палаты, никаких особых условий". О том, как удалось улучшить условия проживания в краевой детской больнице и благодаря кому удалось это сделать.

9:00 "Деньги не были заложены государством, мы можем кормить только пациентов". Ирина Солнцева объяснила, почему пришлось обращаться к депутатам, чтобы добиться помощи медикам.  

10:50 "Средств защиты было только на две недели". Как для пошива масок, защитных костюмов пришлось привлекать УФСИН и биохимиков из Бийска.  

12:26 "Во всех СМИ говорится: "врачи, врачи, врачи", а сколько легло тяжести на наших медсестричек, санитарочек?". Ирина Солнцева уверена, что большая ответственность в борьбе с коронавирусом лежит и на среднем и младшем персонале.  

13:07 "Я навзрыд рыдала шла". О том, как депутат после встречи с медиками стала получать звонки со всего края с просьбой помочь престарелым родственникам, которые живут не в Барнауле, а в отдаленных районах края. Приходилось связываться с депутатами, которые курируют эти территории, и вопрос решался быстро.

16:09 О том, как депутат Госдумы от Алтайского края Виктор Зобнев отправил свою месячную заработную плату в ЦРБ, а потом помогал третьей горбольнице, когда медперсонал там было нечем кормить.

16:40 Депутат АКЗС рассказала, много ли в регионе врачей, заразившихся COVID, и сколько из них уже вылечились. Такие медики могут получить дополнительную выплату в размере 65 тысяч рублей.

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