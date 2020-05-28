"Мама, почему ты выбрала меня?" Главная партия примы Музкомедии Виктории Гальцевой

Она отказалась от лондонской сцены. О чем ни капли не жалеет. "А что мне жалеть? У меня все хорошо", – говорит Виктория Гальцева, для которой семья, дети, любящий муж – самое ценное, что может подарить жизнь. А сцена, какой бы любимой, значимой и необходимой ни была, это всего лишь просто работа.

Зрители знают Вику как яркую, блестящую солистку Музкомедии. Но нам посчастливилось увидеть ее главную роль – мамы, жены, хозяйки, Человека с Большой буквы. Посчастливилось. Потому что общение с такими людьми невольно заставляет задуматься о главном: а что сделал для других я?

Восемь лет назад в семье Виктории и Владислава появился Сережа. В детском доме сказали, что мальчик с врожденным пороком сердца не проживет и полугода. Сережа живет... поет, занимается спортом и играет с мамой в театре. А еще через год в семье появилась Соня. Дети знают, что Вика и Владислав – не их родные родители, но посмотрите, что делает любовь… В этой семье все пропитано благодарностью, уважением, музыкой и верой. Мы начали снимать программу еще в марте: на улице было холодно, но удивительно тепло на душе. Уверены, вы его тоже почувствуете.

Почему Виктория все же отказалась от лондонской сцены? Как не испугалась проблем и добилась усыновления ребенка? Почему ее муж – биолог – стал звонарем? И как это – целых шесть зверей в квартире?

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