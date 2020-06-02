"Все вылезло наружу". Как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет

Режим самоизоляции перевернул все с ног на голову. Компании, которые пока не могут работать, сокращают штат (далеко не всегда по закону), так же – не по закону – урезают сотрудникам зарплату или вынуждают брать отпуск за свой счет. Хотя, как все мы помним, Путин обещал россиянам нерабочий период с сохранением заработной платы. Но на местах слова гаранта Конституции оказались невыполнимыми. Итак, что же делать, если вам сократили зарплату? Как быть, если вас отправляют в отпуск за свой счет, потому что денег у компании нет и платить вам отпускные нечем? Как подстраховаться работодателю, если в компании денег на зарплаты просто нет? На эти вопросы в "Переговорке" на amic.ru ответила юрист Мария Доценко. А еще она объяснила, что будет на рынке труда в ближайшее время, и рассказала, можно ли противостоять незаконным действиям работодателя.

02:44 "Уменьшения зарплаты без основания не может быть, но на деле ее уменьшают и находят правовые основания". О том, почему кризис (оказывается!) не является основанием для сокращения зарплаты. И о том, что же может им послужить на самом деле.

03:18 "Режим самоизоляции не является форс-мажором". О том, почему на предприятии нельзя объявлять простой и почему в России массово нарушается закон.

05:40 "Обращаться в Минтруд. Если зайти на сайт, там есть горячая линия по коронавирусу. Есть прокуратура, туда тоже можно обратиться онлайн. Есть инспекция по труду". Мария Доценко рекомендует обращаться туда, если ваши права нарушаются. Ну а если там не помогут – то только в суд.

06:30 "Мы – работники. Нас интересуют живые деньги. Как это оформляется, на самом деле мало кто задумывается: зачем это и как правильно оформить трудовой договор. А в кризисный момент все вылезло наружу". Мария Доценко о том, как мы сами себя подставляем, соглашаясь на "черно-белую" зарплату, и как этим пользуются работодатели.

08:55 "Пусть простят меня работодатели: когда получаете зарплату, нужно фиксировать ее получение. Это фото, свидетельские показания с работы и членов семьи, и эта череда доказательств будет свидетельствовать о том, есть ли нарушения". Доценко объясняет, что поможет отстоять свои права, если вам дали не ту зарплату.

11:17 "Изменения трудовой функции должно быть с согласия работника". Юрист объясняет, как быть, если ваши трудовые обязанности меняются в период самоизоляции: были продавцом, а надо стать SMM-менеджером. А вы к этому не были готовы (да и не хочется).

12:17 "Все возможно, если есть финансовая подушка безопасности". Мария Доценко рассуждает о том, как работодателю сохранять штат в условиях простоя.

13:00 "Закон принимают. Как он будет работать, никто не знает. Мы поговорим с вами через год, будет ли на самом деле это действенно". Так оценивает юрист предложение кредитования предприятий под 2% на выплату зарплаты. И объясняет схему, как рассчитывается сумма такого кредита.

16:56 "Пандемия – это не то основание, по которому необходимо работодателю размышлять, отпускать ли сотрудника в отпуск". А что делать, если вам дали листочек и сказали: "Пиши заявление в отпуск за свой счет!" Мария говорит: жаловаться, идти в суд, но понимать собственную ответственность и оценивать реальное положение дел в компании.

18:00 "Давайте я буду честна с вами: процентов 70 предприятий, которые остановились, отправили сотрудников в отпуска без сохранения зарплаты". Почему же люди на это идут? Наверное, говорит Доценко, они реально оценивают обстановку и готовы немного потерпеть. Но если работник обратится в суд, за ним сохраняется средняя зарплата за весь период, включая судебные процессы.

19:39 "Как еще можно наказать работодателя: есть налоговая инспекция, она с распростертыми объятиями примет заявление от сотрудника, который напишет о том, что укрывается зарплата. Это же налоги". Мария Доценко о том, что же будет, если вы решите отстаивать свои права.

20:38 "Как только заработают все предприятия, Роспотребнадзор будет ходить, как в гости. Так же будет ходить трудовая инспекция, им дано распоряжение следить за соблюдением трудовых прав". Доценко рассказывает, что нас ожидает в ближайшем будущем.

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