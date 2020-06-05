"Не должны стоять в стороне". Глава АТИ Шамков о том, как завод переживает пандемию

Увольнять людей в пандемию и кризис – не по-человечески, говорит глава барнаульского завода АТИ (тормозных, уплотнительных и теплоизоляционных изделий) Артем Шамков. В "Переговорке" на amic.ru он рассказал Александру Михельсону, как предприятие переживает кризис, как поддерживает своих сотрудников и как в это непростое время помогает медицинским учреждениям и врачам. А заодно он объяснил, как завод "захватывает" Россию и когда барнаульские тормозные колодки выйдут на европейский рынок.

03:01 "Объем производства по итогам апреля у нас упал ровно в два раза. Если в прошлом году в апреле месяце мы произвели продукции на 150 млн рублей, то в этом году ставили в план порядка 140 млн. По итогам апреля произвели продукцию на 70 млн". О том, как самоизоляция и кризис сказываются на работе завода АТИ.



05:17 "В этой ситуации оказались все. Это просто, в первую очередь, не по-человечески по отношению к людям – в такой сложный период начинать с кем-то прощаться или что-то в этом роде. Поэтому никаких таких резких движений мы не делали". Как завод АТИ работает с сотрудниками во время пандемии.



09:05 "Мы взяли шефство над алтайским краевым Центром поддержки материнства и детства. Буквально с 24 апреля полностью начали обеспечивать врачей этого центра, который находится на изоляции вместе с детьми, горячими обедами. Также небольшую помощь оказали в плане материальных вещей". Кому и как завод АТИ помогает во время пандемии.

10:33 "Считаю, что как раз это и неэтично, – говорить о сумме, которую мы на это потратили. Это общее дело. Понятно, что есть государство. Нельзя сказать, что власти бездействуют. В моем понимании, очень много делают: делают все, что от них вообще зависит в этой ситуации, чтобы сдержать пандемию, для того чтобы ситуацию спасти. Мы как социально ответственный бизнес не то что не должны стоять в стороне, а должны максимально в этом участвовать". О том, зачем предпринимателям помогать медикам, если на это есть государство.

14:45 "Можно отметить один из таких серьезных проектов, в котором участие принял барнаульский завод АТИ. Это Кубок чемпионов по гребле, который проходил осенью 2018 года. Наше предприятие было генеральным спонсором". О том, чем занимается АТИ кроме производства, как мотивирует своих сотрудников и какие проекты поддерживает.

18:42 "Перед 9 мая, так как все праздничные мероприятия были отменены по всей стране, при поддержке духового оркестра алтайского Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также управления МВД по Алтайскому краю мы съездили к ветеранам. Для каждого из них приготовили продуктовый подарочный набор. Они выходили на балкон. Это надо было видеть. Слезы наворачивались на глаза. Для них оркестр играл марш "Прощание славянки" и песню "День Победы". Было видно, что ветеранам очень приятно". Как фонд Шаманова "Защитники Отечества" поздравил ветеранов с Днем Победы.

20:53 "Я бы здесь не разделял социальную деятельность и бизнес, потому что это, по крайней мере для меня, это уже неотъемлемая часть моей жизни, и они полностью взаимосвязаны. Предприятию в этом году исполняется 60 лет с момента основания. За последние пять лет в предприятие было инвестировано более 500 млн рублей собственных и заемных средств именно в развитие, в производство новых видов изделий, в приобретение нового оборудования". О том, как развивается завод АТИ и захватывает российский рынок.



22:25 "Буквально в феврале мои коллеги с образцами были в Испании в сертификационным центре, где наши колодки прошли испытания и показали хороший результат. На уровне с лучшими европейскими брендами. Теперь мы ждем, когда закончится пандемия, чтобы дальше двигаться в этом направлении". О том, как завод планирует выйти на мировой рынок.



24:53 "До установки собственного оборудования, чтобы поставить на производство новую тормозную колодку, уходило примерно два года. На существующих двух испытательных стендах в стране были постоянно очереди, чтобы записаться – надо полгода подождать. Потом ты проходишь испытание, и немного не попал. И все снова. Этот стенд обошелся нам примерно в 90 млн рублей. И за последние годы это одна из самых больших инвестиций на нашем предприятии". О запуске единственного за Уралом динамометрического испытательного стенда на заводе АТИ.

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