Необычная дружба завязалась в австралийском парке Reptile Park во время изоляции из-за пандемии. Коала по имени Эльза и вомбат Хоуп два месяца прожили в одном вольере и стали очень близки. Смотрители парка часто видели, как животные взаимодействуют. С трепетом они наблюдали за тем, как пара сближалась и приветствовала друг друга ежедневным эскимосским поцелуем в нос. Сотрудники из-за непростого времени, в которое они подружились, прозвали их изо-приятелями. Вомбат, к слову, самый ближайший родственник коалы, возможно, отсюда вышла такая нежная дружба.