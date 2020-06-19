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"Нам пишут со всего края". Как одна личная история стала большим проектом

, ИА "Амител"
Максим и Екатерина Банных о проекте "Победа в каждом из нас"

Проект "Победа в каждом из нас" стартовал год назад всего с одной личной истории. Помните песню, где есть строки "Стоит над горою Алёша..."? Екатерина Банных – двоюродная правнучка того самого Алеши, памятник которому установлен в болгарском городе Пловдиве. А вернее, его прототипу – герою Алексею Ивановичу Скурлатову. Об этом Катя однажды рассказала мужу Максиму, и они решили собрать личные истории жителей края о Великой Отечественной: ведь война оставила след в каждой семье. И не ошиблись. Из разных сел и районов Алтая полетели рассказы о героях войны. Всего за год проект "Победа в каждом из нас" набрал более трехсот историй. А этой весной был снят документальный фильм с одноименным названием. Его покажут 22 июня в День памяти и скорби на канале "Катунь 24". А накануне мы поговорили с Катей и Максимом о проекте, помощи ветеранам и фильме.

00:22 "Идея родилась из истории моей семьи", – говорит Екатерина. "Мой двоюродный прадедушка Алексей Иванович Скурлатов был героем, он прошел войну до конца". Скурлатов стал прототипом памятнику русскому солдату-освободителю, возведенному в болгарском городе Пловдиве.

01:50 "Конечно, наша семья не сразу узнала об этом. Уже все пели песню "Алеша" в Советском Союзе, и дедушка всегда так робко говорил, что песня и про него тоже". Екатерина рассказала, как однажды поделилась этой историей с Максимом.

02:10 "И мы стали задумываться: наверное, в каждой семье есть свой герой и своя история, и как важно сохранить ее, чтобы была связь поколений".

02:40 "Открытие прошло очень интересно, нам удалось собрать людей из разных частей Алтайского края и провести диалог на равных с нашими гостями из Москвы, героями России и губернатором края Виктором Петровичем Томенко. А чтобы привлечь молодежь, мы выбираем новые, современные форматы, переходим в онлайн".

03:33 "И мне кажется, мы находим отклик, потому что если год назад в Алтайском крае было зарегистрировано около пятисот волонтеров Победы, то сейчас их уже 2240 человек", – подводит итоги работы проекта за год Екатерина.

04:20 "На сайте "Победа в каждом из нас" размещено более трехсот историй жителей Алтайского края, и мы продолжаем их получать". Много историй присылают люди старшего поколения, но радует, что и молодежь принимает активное участие.

04:40 "До молодых людей цифрового поколения нужно донести ценность истории". О том, почему министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко считает работу проекта необходимой.

05:50 "Все акции важны, но из самых ярких я бы отметил открытие проекта, волонтерского центра, акцию "Блокадный хлеб", празднование 9 Мая, День неизвестного солдата", – рассказывает Максим Банных.

06:50 "Вечер памяти неизвестного солдата прошел очень эмоционально. Непрофессиональные актеры – волонтеры, журналисты, врачи, представители власти, губернатор – пели и читали стихи о войне, делились семейными историями". Координаторы проекта рассказывают и о других ярких событиях, которые произошли за год.

09:16 "Год внес коррективы в работу всех предприятий, и нам пришлось адаптироваться и переходить в онлайн-формат". Ветеранов с 9 Мая, например, поздравляли "фронтовые бригады", которые выезжали во дворы и устраивали концерты. А 12 июня, в День России, поздравили онлайн-концертом медиков, которые помогают бороться с коронавирусом. Его посмотрели 25 тысяч человек.

10:00 "У молодежи есть запрос на правду в истории". Проект "Победа в каждом из нас" помогает восполнить этот пробел, говорит депутат Госдумы Наталья Кувшинова.

11:16 Всего за год проект привлек немало единомышленников. "Мы работаем с огромным количеством общественных организаций – это добровольцы, поисковое движение России, военно-историческое общество", – отмечает Максим Банных.

11:50 "Когда началась война, им было по 17-18 лет". Максим и Екатерина приняли участие в съемках документального фильма "Победа в каждом из нас", его главными героями стали ветераны, которые в момент страшных событий были совсем юными.

12:10 "В фильме рассказывается об истории Алексея Ивановича Скурлатова. Его, к сожалению, уже нет в живых", – говорит Екатерина. "Но его сверстники живы, и они поделились воспоминаниями".

12:20 "Я всегда считала себя неэмоциональным человеком. Но фильм заставляет возвращаться к его событиям вновь и вновь". Председатель комитета по социальной политике АКЗС, многократный призер зимних Паралимпийских игр Татьяна Ильюченко принимала участие в съемках.

13:30 "Они помнят, они уважают, и встречали нас с большой радостью и гордостью за то, что они этот памятник сохранили". Так большинство жителей болгарского города Пловдива относятся к памятнику Алеше. Съемки фильма проходили в том числе и в Болгарии. Екатерина и Максим были там и рассказали о разном отношении к памятнику, о желании поставить на него большую бутылку "Кока-колы", осквернении и о том, как "Алеша", несмотря ни на что, выстоял.

14:20 "Все получилось очень хорошо". Так оценивают работу Максим и Екатерина.

14:40 "Я плакала на протяжении всего фильма", – говорит начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова.

15:30 "Во-первых, я бы хотел пожать руку всем фронтовикам, всем, кто отстоял нашу Россию-матушку, всем, кто в тылу делал патроны, снаряды. Спасибо всем. Нас осталось очень мало".

Документальный фильм "Победа в каждом из нас" выйдет в эфир телеканала "Катунь 24" 22 июня, в День памяти и скорби.

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Комментарии

19.06.2020 12:37
гость

В Болгарии русский солдат

19.06.2020 12:37
гость

Цветы он не дарит девчонкам, они ему дарят цветы

19.06.2020 13:00
- гость -

были там и рассказали о разном отношении к памятнику, о желании поставить на него большую бутылку "Кока-колы"
Что за бред?

19.06.2020 13:48
Гость

А он чё, правда внучатый племянник Григория Мелехова? Раз говорит - значит правда. (С) кинофильм День выборов.

19.06.2020 15:08
бурбон

что то фамилия сильно знакомая, не она собралась строить дом выше краевой администрации на сахарова?

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