День голосования по поправкам в Конституцию РФ остался в истории. Сегодня мы узнаем (на самом деле уже знаем), будет ли в России новая конституция или она останется в прежнем виде. Голосование летом-2020 жители нашей страны запомнят надолго: маски, перчатки, защитная одежда, социальная дистанция. Запреты фотографировать свой бюллетень и открытые кабинки для голосования. 1 июля, в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию корреспондент Amic.ru прошелся по избирательным участкам, где барнаульцы совершали свой свободный выбор, и задал горожанам простые вопросы: как вы проголосовали и почему? Ответы барнаульцев смотрите в нашем видео. Очень интересно.
Комментарии
тупой еще тупее
Я тоже голосовал против. Считаю, что занесение в Конституцию про веру, про семейные ценности - это просто фарс, чтобы протащить поправки про вечного Президента, его неприкосновенности на всю жизнь. Его и еще 7 человек, которых он выберет сам и посадит в Совет Федерации.
Шапито. Процент явки какой был?
явка 65%, каждый 2ой из 3ех принял участие
1 июля приставка Гарант Конституции , которая в течении 20 лет определяла основное кредо Президента России, утеряла изначально заложенный в ней смысл.
Присяга Президента перед вступлением в должность:
"Клянусь, при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, ВЕРНО СЛУЖИТЬ НАРОДУ".
Женщины молодцы!
2.07.2020 08:41
CALIBR
Так он ГАРАНТ,а не "неизменянт"-этим и отмажется.
Сталинская власть уничтожала людей в лагерях, расстреливала без суда и следствия, а народ преклонялся перед узурпаторами. Сейчас путинская власть все больше и больше обирает народ, отобрала пять лет пенсии, нарушает Конституционные права граждан, правит законы под себя, разрешает силовикам избивать граждан и многое другое, а народ снова с радостью все это поддерживает!