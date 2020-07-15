С 10 июля в Алтайском крае стали более пристально следить за тем, как люди соблюдают масочный режим. Теперь без этого защитного средства нельзя ни в магазин, ни в автобус, а нарушителей ждут штрафы (но это не точно). Наши корреспонденты пообщались с жителями краевой столицы и узнали, что они думают об ужесточении режима, носят ли маски и боятся ли коронавируса.
Комментарии
Быстрее задохнётся в жару от маски
Чем китайцы тебя прибьют своей заразой
на улице маску носить не надо, но если заходишь куда - в магазин, автобус, подъезд, надо надеть.для собственной безопасности и безопасности для окружающих
" Что бы было приятно тем, кто вводил эти законы,
лучше одеть маски".... Шедеврально!!!
Я бы у ней поинтересовался, а если другое одеваешь, на другое место,
тем приятно, кто ЭТО производит? Жертвы ЕГЭмля.
Девчата правильно все сказали. Парень в очках тоже прав.
Если бы вирус был очень заразен и смертелен, то смертей было бы в сотни тысяч раз больше и заразилось бы почти все население. Маски бы не помогли, т.к. мест передачи вируса очень много, к примеру: клавиатура терминала, клавиатура банкомата, дверные ручки, поручни в общественном транспорте и многие другие предметы...
Только не надо говорить, что их дезинфицируют...
Надо не маски надевать, а иммунитет повышать! К тому же ВОЗ разработала рекомендации по использованию медицинских масок дома, на улице, в медицинских учреждениях:
- Медицинская маска не требуется для тех, кто не болен, так как нет данных о её полезности для защиты здоровых людей.
Время упущено.
Маски надо было начинать носить 100 дней назад. И жёсткие меры принимать! А сейчас, когда всё открыли, когда тысячи туристов из других регионов ринулись в край,когда молодёжь гурьбой идёт в кафе,,то...)))))