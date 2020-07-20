"Никакая машина не заменит". Директор лицея о "дистанционке" и зарплате учителей

Образование нельзя в полной мере перевести на дистанционный формат, уверена Светлана Романенко, директор краевого педагогического лицея, который в прошлом году вошел в топ-100 лучших учебных заведений России. Она убеждена, что роботы и машины не смогут заменить главного в образовании – человеческого общения и эмоций, а потому никакие деньги, сэкономленные на "удаленке", не смогут оправдать систему онлайн-обучения. В "Переговорке" на amic.ru она рассказала Александру Михельсону, как лицей приспосабливался к самоизоляции и "дистанту" и что хорошего он дал учителям, родителям и ученикам. А еще Светлана объяснила, без каких качеств нельзя идти в педагоги, кем мечтают стать современные дети и почему дистанционное образование – это история в первую очередь про любовь.

01:45 "Сказать, что все замечательно, волшебно, прекрасно, – это, наверное, слукавить. Это форс-мажорные обстоятельства, к которым нас никто 100% не готовил: ни педагогов, ни систему саму, ни учителей, ни родителей, ни учеников. Но вопрос ведь в том, как мы из нее (из ситуации, связанной с самоизоляцией и "дистанционкой", – прим. ред.) вышли. И как мы прожили этот период". О том, как режим самоизоляции повлиял на образовательный процесс, как дети и родители отнеслись к "дистанционке" и как она помогла замотивировать тех, кому было скучно ходить в школу.

03:28 "Дети в общей сложности все-таки позитивно отнеслись. У нас качество успеваемости повысилось". Светлана Романенко считает, что дистанционные онлайн-уроки проходили продуктивно (даже для тех, кто просто лежал на диване), хотя соглашается с тем, что учебная атмосфера была "не та, которая требует внутренней учебной дисциплины".

05:43 "Нельзя перевести, на мой взгляд, нашу сферу полностью в систему дистанционного образования. Можно взять элементы, которые делают какой-то драйв, которые вкус привносят этой профессии, этим урокам. Но заменить невозможно". О том, почему эмоциональная составляющая в образовательном процессе не менее важна, чем экономическая или педагогическая, и почему никакие сэкономленные деньги никогда не смогут оправдать тотальную "дистанционку".

07:28 "Когда я объясняю урок у доски и меня слушают 20-25 человек, они видят реакцию друг друга, это учит работать в команде. Когда мы говорим об использовании онлайн-платформ (имеется в виду Skype, Zoom и проч., – прим. ред.), то мы говорим об индивидуализации обучения: ребенок, экран и педагог". Романенко о минусах и неудобствах онлайн-обучения на "дистанте" и о том, почему это не учит людей работать в команде.

09:04 "Мы до последнего готовились к офлайн-выпускному". О том, как "дистанцинка" отразилась на творческих кружках, и о том, как дети репетировали танцы и песни онлайн.

09:24 "У нас дети со всех территорий Алтайского края. И у некоторых учеников были сложности технические. У нас проходили классные часы, посвященные 75-летию Победы. В одном из классов был ребенок, у которого интернет ловил только на улице. И они договорились, что дети всем классом выйдут на улицу и вот эту Zoom-конференцию организуют на свежем воздухе. В знак солидарности с тем ребенком, у которого не получается из дома принимать участие в этом мероприятии. Детям было важно видеть, что расстояние нас не отдалило, оно, наоборот, нас сблизило".

10:06 "Вообще, мне кажется, вся эта история – она про любовь. Мы увидели, как мы дороги друг другу. Дети начали скучать по учителям так, как никогда не скучали". Как "дистанционка" изменила учителей, родителей и детей.

12:00 "Мы организовали индивидуальное вручение аттестатов. Праздник был для каждого". Как в краевом педагогическом лицее прошли выпускные.

14:32 "Почему ребенок уходит в гаджеты? Потому что альтернативы у него особо нет. Он все свои потребности там удовлетворяет. Он пообщался, он поразвлекался. Все". Как лицей соперничает со смартфонами и что предлагает ребенку вместо них.

16:31 "Педагогика не стоит на месте как наука, а методика уж тем более. Вот эта наша история с пандемией, с дистанционным образованием, с "удаленкой", она показала, что мы, как педагогическое сообщество, не везде готовы были. Может, у детей была техническая возможность и у меня была техническая возможность онлайн-уроков, но я боюсь их проводить, я их не умею проводить. Могут же быть такие истории? И эти истории, к сожалению, вспыли". О том, как "дистанционка" запустила процесс саморазвития и у детей, и у педагогов.

20:21 "Платят нам немного. Проблема в кадровом вопросе существует. Я, будучи в этой системе уже достаточно давно, вижу, как меняется отношение к этому вопросу. В лучшую сторону – со стороны тех людей, которые руководят образованием, руководят страной". О том, как меняется отношение к статусу педагога. Хотя, как заметила Светлана Романенко, зарплату учителям еще не подняли. А если и увеличили, то чуть-чуть. Почему – она объясняет в "Переговорке".

22:13 "Ты не можешь научить ребенка на столько, потому что тебе столько заплатили". О том, почему работа учителя – это все же о призвании, а не о деньгах.

25:19 "В сентябре мы меняем название. И мы будем называться "Губернаторский многопрофильный лицей-интернат Алтайского края". Светлана Романенко рассказала об истории лицея и объяснила, почему он называется педагогическим.

28:34 "Нужно готовиться к тому, что мир меняется. Внутри каждого из нас должна быть мысль, что он все равно изменится. Можно идти и участвовать в сомнительных мероприятиях, митингах. А можно банально прийти в приют "Ласка" и кормить тех собак и кошек, которые там брошены. Может, мы с вами больше начнем креативить. Может, творчество? Может, я начну рисовать, если вдруг моя профессия уйдет? Нужно просто не бояться этих перемен. Когда мы боимся, мы себе закрываем какие-то возможности. Страх – он же парализующее чувство". Светлана Романенко о профессиях будущего и эволюции процесса образования.

29:22 "Дети намного мудрее, чем нам кажется. Моя бабушка очень мудрая женщина была, светлая ей память. Она говорила, что очень важно воспитать душу. Всему остальному можно научить потом".

30:25 "У многих детей сейчас не сформулировано четко, кем я хочу быть. Это психологическое явление. То есть дети немножко инфантильнее, чем, возможно, дети нашего поколения. Они мудрые по-своему, но детский инфантилизм немножко присутствует. Это не плохо и не хорошо. Это просто факт. Ну, потому что у них возможностей больше каких-то. Мы их, может быть, больше опекаем. Информации у них больше и она доступнее". Кем хотят стать современные дети и чем они отличаются от нас.

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