Даже турки едут к нам. Почему туризм на Алтае на краю пропасти, хотя там все "забито"

Алтай превратился в ярмарку тщеславия, говорит директор туристической компании "Плот" Александр Смирнов. С одной стороны, отмечает Александр, все рады открытию региона – ведь этого столько ждали. Но с другой – "вроде бы и разрешили, вроде бы и туристы есть, а продавать-то нечего". Своими наблюдениями о том, что происходит с туризмом на Алтае (а происходит с ним турбулентность), глава туркомпании поделился с Александром Михельсоном в "Переговорке" на amic.ru. И рассказал, почему цен на алтайских курортах бояться в общем-то не нужно, куда точно не стоит ехать этим летом и объяснил, почему турагентства Алтая балансируют на краю пропасти.

02:07 Отрасль туризма на Алтае сильно штормит. Бизнес радуется, что им разрешили работать, но продавать туристам сейчас нечего.

02:43 Александр Михельсон рассказывает о мифах и легендах туризма на Алтае. В них нет подвигов Геракла, зато есть истории о закрытых базах, которые терпят убытки.

03:09 Александр Смирнов опровергает первый миф ведущего, утверждая, что самые топовые отели все равно работали во время разгара пандемии. Их владельцы находили юридические лазейки и сдавали внаем помещения. Сейчас же все VIP-номера номера уже заняты. Один из бизнесменов, например, прилетел на Алтай вместо Италии и потратил здесь сотни миллионов рублей. Наш регион превратился в ярмарку тщеславия.

06:55 Второй миф – о сильно завышенных ценах. Сейчас самый дешевый номер в отеле "Алтай Вилладж" обойдется в 25 тысяч рублей. А в прошлом году он стоил 17 тысяч. Более бюджетные турбазы тоже подняли цены. Смирнов объясняет, в чем причина.

08:15 Александр Михельсон предложил гостю прямо после интервью рвануть "отдохнуть в Горный". Однако сделать это нереально. Почти все номера на базах уже забронированы до начала сентября. Да и баз сейчас открыто не так много. Из-за правил Роспотребнадзора работать могут только те, где есть все удобства.

10:30 "Встал и отряхнулся". Туристам можно ставить палатки в любом месте Алтая. Это идеальный отдых для тех, кто "прозевал" все свободные путевки.

12:05 Уровень сервиса для туристов на Алтае заметно изменился по сравнению с 90-ми. Тогда туристы были рады даже банке сгущенки или тушенки. Сейчас же некоторые гости просят едва ли не личный Mercedes – самый-самый навороченный и еще с кожаным салоном именно кремового цвета. И никакой другой. "И все равно такие капризы выполняем".

15:39 А куда вообще не стоит ехать в этом году? Точно не в Укок, который полностью отрезан. Кош-Агачский район закрыт на карантин. Кроме того, отвалились в этом году 30-40% иностранцев, потому что они перенесли поездки на следующий год. Некоторые из них пытались нелегально попасть в закрытые места, но даже за деньги это невозможно.

19:24 А куда тогда ехать? Например, очень популярна сейчас долина Чулышман. Также Смирнов советует сдвигать путешествия на сентябрь, начало октября. Когда на Алтае меньше всего людей. Также в топах – Телецкое озеро, где уникальная энергетика.

21:41 На Алтай приезжают в основном туристы из Москвы и Новосибирска.

22:22 Почему никто не едет в Чарышский район, где природа едва ли не красивее, чем в Республике Алтай? Александр Смирнов уверен, что дело в инфраструктуре. А также в отсутствии "туристических" брендов.

23:40 Зимой никто не приезжает из-за сурового климата. В минус 40 не до отдыха и красивой природы.

25:02 Турагентства находятся как на пороховой бочке, балансируя на краю пропасти. Необходимо открывать границы, чтобы выжить. Сфера просто ожидает чуда. Но продавать сейчас агентствам нечего. Государство делает упор на внутренний туризм. Даже турки теперь едут к нам на Алтай.