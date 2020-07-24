Пятница, 24 Июль, 11:55

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 70,96
€ 82,19
23°

795038 +0
Обь
260см -16


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городПожар в барнаульской "Спичке"Коронавирус на Алтае
видео

Даже турки едут к нам. Почему туризм на Алтае на краю пропасти, хотя там все "забито"

, ИА "Амител"
В Сочи и Крыму сейчас хуже, чем на Алтае. И людей больше, и цены еще выше

Алтай превратился в ярмарку тщеславия, говорит директор туристической компании "Плот" Александр Смирнов. С одной стороны, отмечает Александр, все рады открытию региона – ведь этого столько ждали. Но с другой – "вроде бы и разрешили, вроде бы и туристы есть, а продавать-то нечего". Своими наблюдениями о том, что происходит с туризмом на Алтае (а происходит с ним турбулентность), глава туркомпании поделился с Александром Михельсоном в "Переговорке" на amic.ru. И рассказал, почему цен на алтайских курортах бояться в общем-то не нужно, куда точно не стоит ехать этим летом и объяснил, почему турагентства Алтая балансируют на краю пропасти.

02:07 Отрасль туризма на Алтае сильно штормит. Бизнес радуется, что им разрешили работать, но продавать туристам сейчас нечего.

02:43 Александр Михельсон рассказывает о мифах и легендах туризма на Алтае. В них нет подвигов Геракла, зато есть истории о закрытых базах, которые терпят убытки.

03:09 Александр Смирнов опровергает первый миф ведущего, утверждая, что самые топовые отели все равно работали во время разгара пандемии. Их владельцы находили  юридические лазейки и сдавали внаем помещения. Сейчас же все VIP-номера номера уже заняты. Один из бизнесменов, например, прилетел на Алтай вместо Италии и потратил здесь сотни миллионов рублей. Наш регион превратился в ярмарку тщеславия.

06:55 Второй миф – о сильно завышенных ценах. Сейчас самый дешевый номер в отеле "Алтай Вилладж" обойдется в 25 тысяч рублей. А в прошлом году он стоил 17 тысяч. Более бюджетные турбазы тоже подняли цены. Смирнов объясняет, в чем причина.

08:15 Александр Михельсон предложил гостю прямо после интервью рвануть "отдохнуть в Горный". Однако сделать это нереально. Почти все номера на базах уже забронированы до начала сентября. Да и баз сейчас открыто не так много. Из-за правил Роспотребнадзора работать могут только те, где есть все удобства.  

10:30 "Встал и отряхнулся". Туристам можно ставить палатки в любом месте Алтая. Это идеальный отдых для тех, кто "прозевал" все свободные путевки.  

12:05 Уровень сервиса для туристов на Алтае заметно изменился по сравнению с 90-ми. Тогда туристы были рады даже банке сгущенки или тушенки. Сейчас же некоторые гости просят едва ли не личный Mercedes – самый-самый навороченный и еще с кожаным салоном именно кремового цвета. И никакой другой. "И все равно такие капризы выполняем".

15:39 А куда вообще не стоит ехать в этом году? Точно не в Укок, который полностью отрезан. Кош-Агачский район закрыт на карантин. Кроме того, отвалились в этом году 30-40% иностранцев, потому что они перенесли поездки на следующий год. Некоторые из них пытались нелегально попасть в закрытые места, но даже за деньги это невозможно.

19:24 А куда тогда ехать? Например, очень популярна сейчас долина Чулышман. Также Смирнов советует сдвигать путешествия на сентябрь, начало октября. Когда на Алтае меньше всего людей. Также в топах – Телецкое озеро, где уникальная энергетика.

21:41 На Алтай приезжают в основном туристы из Москвы и Новосибирска.

22:22 Почему никто не едет в Чарышский район, где природа едва ли не красивее, чем в Республике Алтай? Александр Смирнов уверен, что дело в инфраструктуре. А также в отсутствии "туристических" брендов.

23:40 Зимой никто не приезжает из-за сурового климата. В минус 40 не до отдыха и красивой природы.

25:02 Турагентства находятся как на пороховой бочке, балансируя на краю пропасти. Необходимо открывать границы, чтобы выжить. Сфера просто ожидает чуда. Но продавать сейчас агентствам нечего. Государство делает упор на внутренний туризм. Даже турки теперь едут к нам на Алтай.

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае

Комментарии

24.07.2020 11:24
АБОРИГЕН

Что значит даже турки?! Так-то они Алтай считают своей прародиной.

24.07.2020 11:24
- гость -

Даже турки едут к нам

мы для них историческая родина...

24.07.2020 11:41
- гость -

Почему никто не едет в Чарышский район, где природа едва ли не красивее, чем в Республике Алтай?

тама международного аеропорта нет

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
11:51
"Аэрофлот" возобновит второй ежедневный рейс из Москвы в Барнаул 0
11:37
Два человека погибли в жестком ДТП в Алтайском крае 2
11:25
Продажи масок в России упали в 2,5 раза 3
11:13
Даже турки едут к нам. Почему туризм на Алтае на краю пропасти, хотя там все "забито" 3
11:01
Алтайские футболисты вошли в число лучших игроков чемпионата России 1
10:49
Алтайские коммунисты собирают деньги на оплату долгов Грудинина 12
10:36
Эксперт рассказал, стоит ли полностью разряжать смартфон 1
10:24
Суд решил изолировать от общества барнаульского чиновника Новикова на 10 суток 10
10:15
Пенсионеры заживо сгорели при пожаре в Алтайском крае 0
10:03
Встать на ноги. Как алтайский бизнесмен заново научился ходить и открыл свое дело 0
09:48
На Чуйском тракте приостановят ремонт в выходные. Но не везде 0
09:36
Асмус показала, как "разделила имущество" с Харламовым 7
09:24
Ни вейпа тебе, ни кальяна. Что запрещает новый антитабачный закон? 5
09:08
В Республике Алтай выявили 32 новых случая заражения коронавирусом 2
08:56
Вышел дебютный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 3
08:44
В Горном Алтае повторно зацвел маральник 0
08:32
"Это как отдых в Крыму". Девелоперы Барнаула объяснили, почему строят меньше квартир 7
08:16
Корпоративный телеканал показал, как amic.ru создавал аудиогид о ж/д вокзале Барнаула 0
08:03
Рэпер Элджей подарил маме новый Mercedes 4
07:48
Решили быть стройнее. Жители Алтайского края стали есть меньше колбасы и хлеба 20
07:31
Стала известна дата начала нового сезона Российской футбольной премьер-лиги 0
07:15
"Жажда наживы". Алтайский следователь о коррупционерах, наградах и коронавирусе 3
07:01
Универсальный солдат. Почему на выпускников экономфака АГАУ всегда есть спрос 0
06:46
Раз в семь тысяч лет. Лучшие снимки кометы Neowise 0
06:32
Власти могут разрешить ввоз в Россию дешевого бензина 10
06:02
Жара и дожди. О погоде в Алтайском крае 24 июля 0
23:56
Такой день. Месяц без электричества в Тальменке и выпавший из окна барнаулец 3
23:30
Следственный комитет проводит проверку по факту смерти выпавшего из окна барнаульца 1
23:09
В Алтайском крае пассажирский поезд насмерть сбил корову 0
22:54
Глава ЦИК объяснила удаление опроса о многодневном голосовании 10
22:30
На нескольких улицах Барнаула установят новые дорожные знаки 1
22:04
Путин присвоил Рамзану Кадырову звание генерал-майора Росгвардии 15
21:41
Танцуй без Бузовой. В Яровом заверили, что концерта певицы не будет 7
21:28
ФСБ задержала членов террористической организации в двух регионах Сибири и Москве 0
21:06
В Барнауле иномарка сбила велосипедиста рядом с тротуаром 2
20:49
Больше 180 повреждений обнаружено на теплосетях по контуру ТЭЦ-3 в Барнауле 1
20:31
Эксперт оценил опасность случаев заражения чумой на границе с Алтаем 0
20:09
Жители сгоревшей многоэтажки на Алтае почти месяц живут без электричества и крыши 0
19:51
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 116 0
19:32
"2020, остановись!" В Алтайском крае вредители уничтожили урожай подсолнечника 2
19:12
Полиция возбудила дело в отношении администрации аквапарка в Яровом 5
18:55
Число выпускников, которые сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов, увеличилось на Алтае 0
18:31
Алтайское правительство прокомментировало концерт Ольги Бузовой в Яровом 8
18:15
Осторожно, окрашено: на что обратить внимание при выборе краски для интерьера 0
17:58
Алтайский край вошел в тройку регионов Сибири с низкой летальностью от коронавируса 1
17:40
Российскую вакцину от коронавируса разработали за две недели 5
17:28
Барнаульский таксист отказался от освидетельствования после ДТП 3
17:15
Тренер для каждого. Как бизнесмен с инвалидностью открыл собственный спортзал 1
17:04
Темпы строительства жилья в Алтайском крае снизились на 16% 2
16:54
Ведущий алтайский конькобежец впервые вышел на лед в рамках подготовки к новому сезону 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.