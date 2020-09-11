Без фальши. Ксения Милас о скандальном "Ревизорро", гонорарах и "хреновых" отельерах

"Сильно, сильно, сильно… не очень". Вот так оценивает ведущая "Ревизорро" Ксения Милас качество алтайского сервиса. Хотя природа Горного Алтая ее по-настоящему захватывает, говорит она Александру Михельсону в новом выпуске "Переговорки" на amic.ru. И утверждает, что не кривит душой: Ксения вообще, мол, никогда не говорит фальшиво. Также искреннее она объясняет, почему не боится на съемках "Ревизорро" "бородатых мужиков", которые мешают ей искать пятна на кухнях ресторанов. Говорит (очень откровенно и эмоционально), как относится к частым сравнениям с прежней ведущей программы Леной Летучей. И рассказывает о самых "трешовых" "ревизоррных" случаях. А еще Ксения Милас с легкостью поделилась секретом своего похудения. Если кто не знал, она меньше чем за год избавилась от 30 килограммов. (Вот это сила воли, да?) Что для этого нужно делать? Включайте "Переговорку": там узнаете о правиле "трех П", которое вам точно поможет сбросить лишнее к Новому году. Кстати, Саша Михельсон, конечно же, попытался узнать, сколько Милас зарабатывает и какой он – мужчина ее мечты… Но это вы уж сами смотрите.

02:13 "Алтай запомнился мне еще с детства. Здесь я ощущаю себя как дома. Я сама из Новосибирска. Этот вид, эта природа – это захватывает. И здесь у меня максимальная гармония с собой". Ксения Милас о кармической связи с Алтаем и о том, чего ей не хватает в Москве. Как ей Алтай? Ведущая "Ревизорро" не смогла подобрать слова: "ступор какой-то". Ведь она никогда не раскроется "глубинно" и не сможет дать людям ощутить, что же она чувствует на самом деле.

02:56 Саша Михельсон засомневался к искренности восторга Ксении. "А я не говорю никогда фальшиво", – парировала она.

04:00 "У меня не было вопросов, смогу ли я, осилю, справлюсь ли я с этой непростой задачей". Ксения о том, как принимала решение стать ведущей "Ревизорро". Тут она откровенно объясняет, сомневалась ли она и почему.

04:29 Саша Михельсон посмотрел несколько выпусков "Ревизорро" и удивляется: в этих разборках с бородатыми дядьками Ксения себя ведет так, что им самим страшно. Милас смеется, кивает и смело заявляет: "Да!" Заодно объясняет, как у нее получается быть такой бесстрашной и наглой. Хотя и замечает, что на самом деле она разная: "Я могу быть милой, я могу вам нравиться, но через пару десятков минут вы можете меня возненавидеть".

05:51 "Я хочу смотреть на вещи реальным взглядом. Не лукавить, не юлить, не лицемерить. То есть если мне не нравится человек, я ему скажу. Если он плохой сотрудник, если он хреновый отельер и ресторатор, то я так и скажу".

06:41 "Я эмоционирую. Я такой человек". Саша спрашивает о том, намеренно ли Ксения скандалит на съемках. А она объясняет, почему не собирается себя сдерживать: "Если ты – не ты, то для чего ты существуешь на этой земле?"

07:14 Ксения Милас вспоминает самые трешовые случаи на съемках "Ревизорро" и объясняет, как она относится к критике и к тому, что программу часто называют постановочной.

10:27 "Я не 500 евро. И не 5 тысяч рублей. Чтобы всем нравиться. Я знаю, что я неформат. Я знаю, что мою программу не все смотрят и кто-то недолюбливает. Но… как есть – так есть". О том, что Ксения думает о том, что вы о ней думаете.

10:57 "Был вес 84. Стал – 54". Как Милас похудела на 30 килограммов меньше чем за год.

11:52 "Есть правило трех "П": просто подними попу. Больше двигайся и меньше жри". Вот такой совет дает Ксения Милас тем, кто мечтает похудеть. Ничего нового, правда? Еще она рассказывает, чего нет у нее в рационе и что делает для того, чтобы оставаться в форме (там все просто). А дальше обращается к тем, кто не похудеет, и об этом даже не стоит мечтать.

13:10 "Сильно, сильно, сильно не очень". Милас о качестве сервиса на Алтае. Вот так вот (но мы и не сомневались, в общем-то). Даже по 10-балльной шкале оценивать не стала: "Это интрижка, я люблю. Загадка должна быть" (слово загадка она произносит с фрикативным "г").

15:08 "Но Лены Летучей как бы нет! На секундочку! Есть я!" Как Ксения относится к тому, что ее часто сравнивают с бывшей ведущей программы "Ревизорро" Еленой Летучей и за что она любит свою аудиторию.

15:16 "У меня все просто. Если тебе что-то не нравится – меняй. Если тебе все нравится – наслаждайся, созерцай. Ну, на меня же любо дорого смотреть – так ведь?" Правила жизни Ксении Милас.

16:17 "Берегите свою природу. Она у вас невероятная. Будьте благодарны. Пусть у вас "не замыливается" картинка. Я набрасываюсь на каждый пейзаж, на каждый вид. Это замечательно. Это сила, это мощь. Цените то, что у вас есть". По просьбе Саши Михельсона Ксения обращается к жителям Алтая. А также к рестораторам и отельерам.

17:05 "Просыпаюсь я утром с улыбкой. И засыпаю я, неважно во сколько, тоже с улыбкой. Потому что каждому дню я благодарна, и каждой проверке – в том числе. У меня все гармонично. Во всем: в работе, в жизни, в семье, в отношениях с близкими, с друзьями. Я нахожу время. Главное – желание. Все остальное, как мы знаем, будет". Еще немного о правилах жизни Милас. И далее прощание и фото с Михельсоном.

А вообще редакция amic.ru говорит "очень спасибо" Ксении Милас. Нам невероятно приятно, что вы нашли для нас время. И вообще вы очень интересная, да. И, правда, – очень разная.