Без фальши. Ксения Милас о скандальном "Ревизорро", гонорарах и "хреновых" отельерах

"Сильно, сильно, сильно… не очень". Вот так оценивает ведущая "Ревизорро" Ксения Милас качество алтайского сервиса. Хотя природа Горного Алтая ее по-настоящему захватывает, говорит она Александру Михельсону в новом выпуске "Переговорки" на amic.ru. И утверждает, что не кривит душой: Ксения вообще, мол, никогда не говорит фальшиво. Также искреннее она объясняет, почему не боится на съемках "Ревизорро" "бородатых мужиков", которые мешают ей искать пятна на кухнях ресторанов. Говорит (очень откровенно и эмоционально), как относится к частым сравнениям с прежней ведущей программы Леной Летучей. И рассказывает о самых "трешовых" "ревизоррных" случаях. А еще Ксения Милас с легкостью поделилась секретом своего похудения. Если кто не знал, она меньше чем за год избавилась от 30 килограммов. (Вот это сила воли, да?) Что для этого нужно делать? Включайте "Переговорку": там узнаете о правиле "трех П", которое вам точно поможет сбросить лишнее к Новому году. Кстати, Саша Михельсон, конечно же, попытался узнать, сколько Милас зарабатывает и какой он – мужчина ее мечты… Но это вы уж сами смотрите.
02:13 "Алтай запомнился мне еще с детства. Здесь я ощущаю себя как дома. Я сама из Новосибирска. Этот вид, эта природа – это захватывает. И здесь у меня максимальная гармония с собой". Ксения Милас о кармической связи с Алтаем и о том, чего ей не хватает в Москве. Как ей Алтай? Ведущая "Ревизорро" не смогла подобрать слова: "ступор какой-то". Ведь она никогда не раскроется "глубинно" и не сможет дать людям ощутить, что же она чувствует на самом деле.
02:56 Саша Михельсон засомневался к искренности восторга Ксении. "А я не говорю никогда фальшиво", – парировала она.
04:00 "У меня не было вопросов, смогу ли я, осилю, справлюсь ли я с этой непростой задачей". Ксения о том, как принимала решение стать ведущей "Ревизорро". Тут она откровенно объясняет, сомневалась ли она и почему.
04:29 Саша Михельсон посмотрел несколько выпусков "Ревизорро" и удивляется: в этих разборках с бородатыми дядьками Ксения себя ведет так, что им самим страшно. Милас смеется, кивает и смело заявляет: "Да!" Заодно объясняет, как у нее получается быть такой бесстрашной и наглой. Хотя и замечает, что на самом деле она разная: "Я могу быть милой, я могу вам нравиться, но через пару десятков минут вы можете меня возненавидеть".
05:51 "Я хочу смотреть на вещи реальным взглядом. Не лукавить, не юлить, не лицемерить. То есть если мне не нравится человек, я ему скажу. Если он плохой сотрудник, если он хреновый отельер и ресторатор, то я так и скажу".
06:41 "Я эмоционирую. Я такой человек". Саша спрашивает о том, намеренно ли Ксения скандалит на съемках. А она объясняет, почему не собирается себя сдерживать: "Если ты – не ты, то для чего ты существуешь на этой земле?"
07:14 Ксения Милас вспоминает самые трешовые случаи на съемках "Ревизорро" и объясняет, как она относится к критике и к тому, что программу часто называют постановочной.
10:27 "Я не 500 евро. И не 5 тысяч рублей. Чтобы всем нравиться. Я знаю, что я неформат. Я знаю, что мою программу не все смотрят и кто-то недолюбливает. Но… как есть – так есть". О том, что Ксения думает о том, что вы о ней думаете.
10:57 "Был вес 84. Стал – 54". Как Милас похудела на 30 килограммов меньше чем за год.
11:52 "Есть правило трех "П": просто подними попу. Больше двигайся и меньше жри". Вот такой совет дает Ксения Милас тем, кто мечтает похудеть. Ничего нового, правда? Еще она рассказывает, чего нет у нее в рационе и что делает для того, чтобы оставаться в форме (там все просто). А дальше обращается к тем, кто не похудеет, и об этом даже не стоит мечтать.
13:10 "Сильно, сильно, сильно не очень". Милас о качестве сервиса на Алтае. Вот так вот (но мы и не сомневались, в общем-то). Даже по 10-балльной шкале оценивать не стала: "Это интрижка, я люблю. Загадка должна быть" (слово загадка она произносит с фрикативным "г").
15:08 "Но Лены Летучей как бы нет! На секундочку! Есть я!" Как Ксения относится к тому, что ее часто сравнивают с бывшей ведущей программы "Ревизорро" Еленой Летучей и за что она любит свою аудиторию.
15:16 "У меня все просто. Если тебе что-то не нравится – меняй. Если тебе все нравится – наслаждайся, созерцай. Ну, на меня же любо дорого смотреть – так ведь?" Правила жизни Ксении Милас.
16:17 "Берегите свою природу. Она у вас невероятная. Будьте благодарны. Пусть у вас "не замыливается" картинка. Я набрасываюсь на каждый пейзаж, на каждый вид. Это замечательно. Это сила, это мощь. Цените то, что у вас есть". По просьбе Саши Михельсона Ксения обращается к жителям Алтая. А также к рестораторам и отельерам.
17:05 "Просыпаюсь я утром с улыбкой. И засыпаю я, неважно во сколько, тоже с улыбкой. Потому что каждому дню я благодарна, и каждой проверке – в том числе. У меня все гармонично. Во всем: в работе, в жизни, в семье, в отношениях с близкими, с друзьями. Я нахожу время. Главное – желание. Все остальное, как мы знаем, будет". Еще немного о правилах жизни Милас. И далее прощание и фото с Михельсоном.
А вообще редакция amic.ru говорит "очень спасибо" Ксении Милас. Нам невероятно приятно, что вы нашли для нас время. И вообще вы очень интересная, да. И, правда, – очень разная.
Комментарии
Если кто не знал, она меньше чем за год избавилась от 30 килограммов. (Вот это сила воли, да?)
по молодости это дело нехитрое, вы попробуйте похудеть после 40 вот это будет не просто.