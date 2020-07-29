Турция нам снится, Алтай – не заграница. Почему пандемия не спасла российский туризм

Турция станет доступной для российских туристов с 1 августа. Ни виза, ни справка с отрицательным результатом теста на коронавирус не нужны. Открытию границ рады в том числе и в Алтайском крае. И немудрено. Сочи и Крым даже пятизвездочными отелями (что вообще редкость для наших курортов) не могут конкурировать с турецким берегом. Дороже, а сервис – так себе.

В "Переговорке" на amic.ru директор туристической компании "Глэм-Тур" Ольга Ришко отвечает на злободневные "туристические вопросы" Александра Михельсона, который удивляется, почему все в исключительном восторге от Алтая, и недоумевает, почему дороги ремонтируют в разгар летнего сезона. В разговоре с ним Ольга Ришко также объяснила, почему Крым и Сочи существенного подорожали, чем так манит путешественников Горный Алтай и почему пандемия и закрытые границы – это, в общем-то, хорошо.

02:23 Как только стало известна, что скоро возобновят полеты в Турцию, Ольге Ришко начали звонить со всего края. Люди соскучились по отдыху на море. Директор турфирмы объясняет, что нужно сделать, чтобы отправиться отдыхать в Турцию и избежать 14-дневной изоляции.

04:31 Авиакомпании терпят убытки и ждут не дождутся, чтобы возобновить полеты на Мальдивы, в ОАЭ, Египет, Доминикану, Кубу, Мексику, Черногорию. Во всеми нами любимой Турции заявили, что с 15 июля готовы принимать российских туристов. Туда уже можно улететь через Белоруссию. Но это невыгодно нашим авиаперевозчикам. И вот почему.

07:00 Александр Михельсон считает, что границы России откроют уже скоро, чтобы силовики успели отдохнуть. Так ли это на самом деле?

08.00 Путевки в Крым и Сочи проданы полностью на ближайшие недели. Невозможно найти даже одного свободного места на пляже. Если не открыть Турцию для туристов в ближайшее время, то отдыхать просто будет негде. На Алтае моря, как подметил ведущий, нет, поэтому к нам не заманить любителей пляжного отдыха.

08:52 Любители покупаться в море могли бы улететь во Вьетнам или Таиланд. Но там начнут принимать россиян не раньше конца октября.

09:30 С сервисом на российских курортах все плохо. Поэтому цены на путевки невысокие, чтобы не отпугнуть клиентов. На неделю в Крым двоим можно слетать за 60 тысяч рублей. Без шведских столов и завтрака.

11:29 "Думаю, что пандемия и закрытие в этот летний сезон нашей границы – это такой хороший старт для развития внутреннего туризма". Хотя больших инвестиций тому же Алтаю это не принесет.

12:03 В Хакасию прилетают переполненные самолеты из Москвы. Туристы активно знакомятся с другими регионами страны. Появились экскурсионные железнодорожно-автобусные туры на Кавказ, которые пользуются огромным спросом. Организованы путешествия на Кольский полуостров. Стоимость тура из Москвы 42-45 тысяч рублей на пять дней на двоих.

13:39 "У нас огромные экскурсионные возможности. Те туристы, которые приехали через нас на Алтай, они все очень довольны". Александр Михельсон не согласен с мнением Ольги Ришко и уверен, что после открытия Турции никто не вернется на Алтай. Так ли это на самом деле?

16:10 "Очень рада, что на Алтае появился новый тренд – глэмпинг". Что это такое?

17:40 В разгар турсезона на Алтае ремонтируют дороги, что приводит к огромным пробкам. Михельсон вспоминает, как с ребенком пять часов добирался на праздник Цветения маральника. Может ли на это повлиять Региональная ассоциация туризма или этот вопрос решается на уровне губернатора. Чем вообще занимается ассоциация?

20:14 Ольга Ришко на камеру обещает, что напишет "какое-нибудь гневное письмо" на дорожников.

21:50 Все туристы, которые купили путевки через турфирмы, вернулись на родину 6 апреля. Вывозить тех, кто планировал отпуск самостоятельно, было нереально сложно. В один момент из-за пандемии встал весь мир, и границы закрывались за несколько часов.

24:15 Авиакомпании не возвращают деньги за неиспользованные билеты, а выдают специальные "справки", по которым можно будет улететь до конца 2021 года. Ольга Ришко объясняет, как в других странах обстоит ситуация с перелетами.

26:00 "Все будет хорошо". О том, почему турфирмы Алтайского края переживут пандемию без потерь.