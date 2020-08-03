Контактировал – не значит заболел. Придет ли вторая волна коронавируса на Алтай

Даже если у вас кашель и высокая температура, это не значит, что вы заражены ковидом. "Почему из всех болезней мы решили, что человек может заболеть только короновирусной инфекцией?" – удивляется главный внештатный эпидемиолог Минздрава Алтайского края Ирина Переладова. И, кстати, утверждает, что скачок заболеваемости на Алтае никак не связан с голосованием по поправкам в Конституцию. В "Переговорке" на amic.ru она рассказала, что никаких "главных" симптомов коронавируса не существует, и порассуждала о том, придет ли в регион вторая волна инфекции. А еще объяснила, кому не обязательно делать тесты на COVID-19 и нужно ли всем поголовно сдавать анализы на антитела.

02:50 "Политические, государственные события и заболеваемость – это вообще понятия параллельные. Одно от другого не то что никак не зависит, но, наверное, в данной ситуации и не влияет друг на друга". Ирина Переладова о том, есть ли связь между голосованием по поправкам в Конституцию и резким скачком заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае. В обществе много домыслов, говорит эксперт, но смешивать политику и вирус нельзя.

03:33 "Сказать, что заболеваемости завтра не будет – это более чем неправильно". Плавно, как и во всех странах, цифры сойдут на минимум, как и в случае с респираторно-вирусными инфекциями в период подъема, считает эпидемиолог.

05:10 "Сегодня все медицинские организации работают, ни одно медучреждение не закрыто, говорить, что где-то идет вспышка, не совсем правомерно". Переладова попыталась объяснить, была ли вспышка в Петропавловском районе, где медработники, которые отдыхали отдыхали на скандальной вечернике в клубе "XXXX" на Ае, якобы заболели коронавирусом.

06:52 "Осторожничать нужно всегда". Переладова о риске заразиться коронавирусом на отдыхе. "Не зря существует государственная политика, и просчитываются возможные показатели и риски инфицирования. И если решено открыть базы отдыха, в первую очередь это вопрос к нам с вами, мы должны соблюдать меры безопасности".

08:50 "Когда мы находимся на улице, концентрация возбудителя очень маленькая, вероятность инфицирования мала". О том, что маски актуальны в закрытом помещении, а на улице риск заразиться невысок.

12:08 " Почему из всех болезней мы решили, что человек может заболеть только коронавирусной инфекцией?" Евгения Даровская рассказала о том, как ее соседу отказали в анализе на коронавирус. Хотя мужчина контактировал с зараженным и простыл. Контактировал? Это не значит, что он может заболеть коронавирусной инфекцией, утверждает Переладова. И делать тесты без показаний врача на COVID-19 совершенно необязательно.

12:48 "Был у нас пандемический грипп, и люди все стопроцентно себе ставили диагноз: "Все! Я заболел свиным гриппом". И перебороть эту ситуацию, пока она не успокоилась, было невозможно". Это веяние времени и это пройдет, говорит Переладова. Мы тоже переживем эту волну страха и волну гипердиагностики.

13:28 "Все просто. Нужно вызвать своего медработника домой. И врач определит, что делать". В половине случаев, оценивает Ирина Переладова, коронавирус отсеивается уже на этом этапе диагностики, а человек просто признает, что боится.

13:57 Евгения Даровская спрашивает о трех самых основным симптомах коронавируса. "Таких симптомов нет", – отвечает Переладова. То есть кашель и высокая температура – не повод считать, что у вас непременно ковид. Его течение похоже на многие респираторно-вирусные инфекции, подчеркивает Переладова. И только врач способен правильно поставить диагноз.

15:28 "У нас любую вакцину возьми, всегда есть те, кто против. Нет ни одной ситуации, чтобы все были за. Ирина Переладова приводит аргументы в поддержку массовой иммунизации в будущем.

16:00 "Это всего лишь лабораторный анализ, и никто не исключает его погрешности". О том, почему не нужно всем сдавать кровь на наличие антител.

20:40 "Будем надеяться, что мы не допустим второго подъема". Хотя и исключать вторую волну коронавируса нельзя.